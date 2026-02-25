“댕댕이 위한 100% 북어순살”… 닥터뉴토, 반려견 간식 신제품 출시

닥터뉴토의 반려견 간식 ‘올라이즈 하루통살 순살 북어’ 제품 사진. 대상펫라이프 제공

대상펫라이프의 반려동물 건강기능식품 브랜드 닥터뉴토가 반려견의 맞춤형 영양 관리를 위한 보조제 및 간식을 출시한다고 25일 밝혔다.

‘올라이즈 하루통살 순살 북어’는 불필요한 첨가물은 일절 배제하고 100% 북어 순살만을 사용한 순수 원물 간식이다. 닥터뉴토만의 특수 멸균 공법으로 원물 본연의 향과 육즙을 그대로 살려 촉촉한 식감을 구현했다. 기존 베스트셀러 원물 간식 ‘하루통살 닭 안심’의 후속 제품이다.

스틱형 영양보조제는 조인트 J케어, 아이즈 E케어, 프로바이오틱 P케어로 구성했다. 조인트 J케어는 글루코사민, MSM, 초록입홍합, 상어연골분말 등을 담아 관절이 취약한 소형견이나 활동량이 많은 반려견의 관절 건강에 도움을 줄 수 있다.

아이즈 E케어는 눈물이 잦은 반려견이나 노령견의 눈 건강에 도움을 줄 수 있다. 루테인 공급원인 마리골드추출물을 비롯해 빌베리추출물, 헤마토코쿠스추출물 등이 함유됐다.

프로바이오틱 P케어는 포스트바이오틱스 프롤린유산균, 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스 성분 등을 배합해 반려견의 장 건강은 물론 면역력 증진 관리에 도움을 줄 수 있다.

닥터뉴토의 스틱형 반려견 영양보조제 3종 제품 사진. 대상펫라이프 제공

닥터뉴토는 신제품 출시를 기념해 다음달 4일 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브를 진행한다. 영양보조제 3종 중 2개를 골라 담아 2만7900원에 구매할 수 있으며 네이버라이프위크 프로모션 혜택과 중복 적용 시 2만6500원까지 내려간다.

북어 간식은 최대 43% 할인을 적용하며, 바이트 트릿 2종은 선착순 30명에게 990원 핫딜로 판매한다. 금액대별 사은품 증정은 물론 라이브 구매왕에게는 7만5000원 상당의 닥터뉴토 신제품 5종을 증정한다.

강인수 대상펫라이프 대표이사는 “이번 신제품은 최근 펫페어에서 큰 호응을 얻었다”며 “앞으로도 반려동물의 건강한 삶을 돕기 위한 차별화된 제품 라인업을 확대할 것”이라고 말했다.

