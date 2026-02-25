쇼엠비션 전성욱 마술사, 여주시 고교생 대상 ‘진로 매직 콘서트’ 성료… “꿈을 향한 마법 같은 여정”

쇼엠비션이 여주시청소년진로체험지원센터와 협업, 여주시 관내 고등학교를 대상으로 진행한 ‘진로 매직 콘서트’가 학생들의 뜨거운 성원 속에 마무리됐다.

이번 행사는 ‘국가대표 전성욱 마술사의 진로 매직 콘서트’라는 타이틀로 진행됐다. 청소년들에게 단순한 흥미 위주의 공연을 넘어 실질적인 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 특히 국가대표 마술사가 되기까지 전성욱 마술사가 겪었던 도전과 노력의 여정을 스토리텔링 형식으로 담아내 깊은 울림을 전달했다.

프로그램 구성도 이색적이다. 화려한 마술 공연과 진로 강연을 결합한 하이브리드 형식으로 진행돼 자칫 지루해질 수 있는 진로 교육에 몰입감을 더했다. 현장에 참여한 학생들은 높은 집중도를 보였다. 교육 현장의 선생님들 또한 "공연의 재미와 교육적 메시지가 완벽하게 조화를 이룬 유익한 시간이었다"며 극찬을 아끼지 않았다.

전성욱 쇼엠비션 대표는 마술사로서 쌓아온 전문성을 바탕으로 청소년들에게 꿈에 대한 동기를 부여하는 활동을 지속해 오고 있다. 쇼엠비션 측은 앞으로도 다양한 지역 및 기관과의 협업을 통해 청소년들의 꿈을 응원하는 혁신적인 진로 교육 콘텐츠를 확대해 나갈 계획이다.

한편, 이번 행사를 주관한 쇼엠비션에 대한 자세한 정보와 활동 내역은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

