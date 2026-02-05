사진=뉴시스

래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 성매매 의혹으로 논란에 휩싸였다.

지난 4일 방송된 TV조선 시사 프로그램 ‘신통방통’에서는 최근 유튜브 채널 지릿지릿을 통해 일요시사 김성민 기자가 제기한 MC몽의 성매매 의혹에 대해 다뤘다.

보도에 의하면 최근 MC몽과 같은 아파트에 거주하는 주민들은 관리 사무소에 “외부 여성들의 출입이 빈번하다”는 내용의 민원을 제기했다.

주민들은 해당 아파트가 성매매 장소로 활용되고 있는 것 같다고 주장했고, 관리 사무소는 엘리베이터 내부 CCTV 영상을 확인했다. CCTV 영상에는 여성 3명과 남성 1명이 함께 이동하는 장면이 담겼다.

MC몽은 “그냥 아는 애들하고 밥 먹고 와인 파티를 했던 날”이라고 해명했다. 기자가 “일부는 유흥업소 여성 분들로 알고 있다”고 하자 MC몽은 “술집에서 일한다고 다 성매매를 하진 않는다”고 반박했으나 결국 의혹을 인정한 것으로 전해졌다.

김성민 기자는 “호스티스 여성들을 불러 성매매를 했다는 민원 신고가 자꾸 들어오니까 경비실이 이걸(CCTV 영상) 공개한 것”이라며 “밤 11시 호스티스 여성들이 엘리베이터를 타고 올라가는 영상을 보여주니까 MC몽도 어느 정도 인정을 하고 본인 스스로 (소속사 원헌드레드 업무에서) 물러나겠다고 한 것”이라고 주장했다.

지난해 7월 MC몽은 원헌드레드 공동대표직에서 물러나며 유학 계획을 가겠다고 밝혔다. 당시 그는 “극도로 심한 우울증 그리고 한 번의 수술과 건강 악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도였다”며 “저는 제가 더 오래 음악을 할 수 있는 방법을 선택하려 한다”고 말했다.

하지만 이후 원헌드레드 공동대표였던 차가원 피아크그룹 회장과의 불륜설과 향정신성의약품 졸피뎀을 전 매니저 명의로 처방받아 복용했다는 대리 처방 의혹이 제기됐다.

MC몽은 차 회장과의 불륜설을 부인하며 최초 보도 매체에 법적 대응을 예고했다. 또 약물 대리처방 의혹에 대해선 “병원에 가서 직접 제 이름으로 약을 처방받는다. 전 매니저로부터 약을 받은 적이 단 한 알도 없다”고 결백을 강조했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

