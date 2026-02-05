30기 영자 3표 싹쓸이 “서울 아파트 마련”…‘에겐남+테토녀’ 반전 자기소개 (‘나는 솔로’)

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 30기가 본격 로맨스의 포문을 열었다.

지난 4일 방송된 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’에서는 ‘솔로나라 30번지’에 입성한 30기가 사상 최초로 ‘남녀 리버스’ 바비큐 파티를 여는 모습과 함께 ‘자기소개 타임’이 펼쳐져 흥미를 자아냈다.

‘솔로나라 30번지’에서의 첫째 날 저녁 솔로남들은 바비큐 불 피우기부터 난항을 겪었다. 영식은 영자에게 “번개탄 없으면 어떻게 하냐?”고 SOS를 쳤고, 영자는 “부채질 열심히 하시라”며 쿨하게 부채질 시범을 보였다. 또한 영자는 고기까지 능숙하게 구웠고, 이에 영수는 “눈이 (연기 때문에) 엄청 매운데 어떻게 구웠냐?”며 감탄했다. 영자는 “렌즈 껴서 안 맵다. 홍홍홍~”이라고 쿨하게 넘어갔다. 영수는 영자의 ‘반전 테토미’에 “저 사람 멋있다는 생각을 했다”며 호감도를 높였다.

저녁 식사 후, 솔로남들의 첫인상 선택 결과가 공개됐다. 솔로녀들이 각자 ‘강남스타일’, ‘아브라카다브라’ 등 히트곡 댄스를 추면, 솔로남들이 마음에 드는 솔로녀에게 다가가 함께 ‘커플 댄스’를 추는 방식이었다. 가장 먼저 영수는 “웃는 게 예쁘셔서”라며 영자에게로 갔고, 영호는 영숙, 영식은 자신을 첫인상 선택했던 영자를 선택했다. 영철도 영자에게로 직행했으며, 광수는 “눈웃음이 예쁘다”며 옥순을, 상철은 첫인상 선택을 받았던 현숙을 택했다. 이로써 영자는 3표를 획득, ‘인기녀’에 등극했으며, 순자-정숙은 ‘0표’에 머물렀다.

첫인상 선택 결과가 모두 밝혀지자, 영자는 자신에게 호감이 있는 영수-영식-영철에게 둘러싸였다. 이때 영식은 “잠깐 산책 다녀오자”며 영자에게 ‘1:1 대화’를 청했고, 그는 “큰 이변이 없으면 계속 (영자 님에게) 마음이 가지 않을까 싶지만, 부담은 안 가지셨으면 좋겠다”고 고백했다. 영자는 “제가 원래 다정한 분을 안 좋아했는데 여기서는 제 기준을 없애보자는 생각”이라며 영수-영철에 대한 궁금증도 있다고 털어놨다.

자리로 돌아온 영자는 영수가 말을 걸어주길 바라는 듯 “제가 관심을 가진 분은 늘 저한테 관심이 없어 답답하다”고 말했지만, 영수는 조용히 듣기만 했다. 결국 피곤해진 영자는 자기 방으로 돌아갔고, 영수는 “내일 자기소개까지 듣고 명확한 방향을 정하고 싶다”며 신중한 마음가짐을 내비쳤다. 반면 현숙이 자리에서 일어나자 즉시 따라간 상철은 “너무 예쁘셔서 일부러 눈 마주치려고 노력했다”고 어필했다. 현숙은 “혹시 리드하는 스타일이시냐?”라고 물었는데 상철은 “전혀 아니다”라고 답했다. 상철은 현숙과의 대화 후, 제작진 앞에서 “결이 잘 맞다”며 호감을 표현했지만, 현숙은 자신이 원하는 이성과 정반대 스타일인 것 같은 상철에 대해 망설이고 있음을 알렸다.

2일 차 아침, 옥순-영식은 ‘복주머니 귀인 데이트’에 당첨돼 함께 아침밥을 먹으러 갔다. ‘모닝 샤브샤브’를 선택한 두 사람은 무던한 대화를 나눴다. 데이트 후 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 “섬세하고 좋은 분이시만, 나랑은 아니구나”라고 선을 그었다. 영식 역시 “영자님이랑 말할 때 더 코드가 맞았다”고 밝혔다.

모두가 ‘꽃단장’을 마치자, ‘자기소개 타임’이 시작됐다. 영수는 92년생으로, H중공업-S면세점을 거쳐 패션 회사 신규 브랜드 기획팀 재직 중이었다. 생활 패턴이 집-일-운동이라는 영수는 “주말엔 카페 사장님과 수다 떠는 걸 좋아한다”고 ‘에겐남’임을 인증했다. 영호 역시 92년생으로, H전력기술 배관 설계 담당이었다. 귀여운 아이돌상 외모인 영호는 해군사관학교를 졸업하고 5년간 장교로 복무한 ‘반전 상남자 이력’을 과시했다. 이어 “제 장점은 부드러움 속의 강인함이다. 장거리는 의지 차이”라면서 과거 ‘백령도-부산’을 오간 초장거리 연애를 했음을 고백했다. 마찬가지로 92년생인 영식은 부동산 전문 변호사로, “바쁘지만 연락이 잘 되고, 감정 기복이 심하지 않다”고 자신의 장점을 설명했다.

영철은 “91년생으로 수학 교사를 하다 지금은 아버지가 운영하는 전기 안전 관리·태양광 발전 업체를 물려받을 준비를 하고 있다”고 말했다. 이어 그는 “(연애) 취향은 상대한테 맞춰드린다. 싸움을 선호하지 않고 웬만하면 혼나는 편”이라며 웃었다. 나아가, 장기자랑으로 핑클의 ‘화이트’를 불러 현장을 후끈 달궜다. 광수 역시, 영수-영호-영식과 동갑인 92년생으로 S전자 반도체 설계 엔지니어였다. 그는 “합의점을 찾아가는 연애를 선호한다. 보통 리드하기보다는 따라가는 경우가 많다”고 털어났다. 마지막으로 상철은 ‘맏형’인 89년생 세무사였고, “집돌이 성향에서 절 끄집어내줄 수 있는 분을 만나고 싶다”며 ‘매끈매끈 챌린지’로 반전 매력을 어필했다.

영숙은 91년생으로, 약사 출신의 외국계 제약회사 마케터였다. ‘약사’라는 안정적 직업을 포기하고 직업적 성취를 위해 기업에 취업했다는 영숙은 “오늘보다 나은 내일을 만들어가려는 희망이 있는 사람”을 이상형으로 꼽았다. 정숙은 93년생으로, 경기도 소재 경찰청에서 일하는 경찰 공무원이었다. “인생을 바르게 살아왔다고 자부한다”는 정숙은 “열심히 살아온 걸 여기서도 쏟아 붓고 싶다. 겉모습은 테토남, 성격은 에겐남을 만나고 싶다”고 강조했다. 순자는 95년생으로, 대기업 계열사에서 헬스 식품을 기획하는 프로젝트 매니저였다. 취미로 복싱을 하다 아마추어 선수로 14전 10승 4패를 기록 중이라는 순자는 차분한 과묵남을 이상형으로 꼽았다.

영자는 92년생, 국내 대형 건설사 건축 설비 엔지니어로 캠핑-낚시-재봉틀 실력까지 갖춘 ‘취미 부자’였다. 직업적 특성으로 장거리 주말부부가 필수라는 영자는 “차근차근 노력해서 서울에 아파트도 마련했다”고 말해 박수를 받았다. 옥순은 92년생으로, ‘무용 엘리트 코스’를 거쳐 현재 필라테스 센터를 운영하고 있었다. “부모님이 친구처럼 재밌는 결혼 생활 중”이라는 옥순은 “존경할 수 있는 분을 만나 우리 부모님처럼 살고 싶다”고 밝혔다.

마지막으로 현숙은 92년생 캐나다 출신의 회계사로, 전 세계를 누비며 캠핑-수영-스키 등 스포츠를 즐기는 ‘글로벌 매력녀’였다. 현숙은 “뚜렷한 목표가 있고 자기가 뭘 원하는지 명확하게 아는 분이 좋다”며 웃었다. 직후 공개된 예고편에서는 영수가 영자를 불러 “솔직히 1순위는 영자 님이었다”고 고백하는가 하면, 영식이 애타게 영자를 찾아 나선 모습이 포착됐다. 뒤이어 솔로남이 “나 외로워”라고 외치며 첫 데이트 신청에 나선 모습이 담겨 다음 방송에 대한 궁금증을 치솟게 했다.

