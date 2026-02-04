박나래 측, 복귀설 부인 “‘운명전쟁49’, 사전 제작으로 오래 전 촬영”

방송인 박나래. 뉴시스

방송인 박나래 측이 복귀설을 부인했다.

박나래 측 관계자는 4일 “‘운명전쟁49’는 사전 제작해 오래 전 촬영을 마쳤다”며 “올해 상반기 공개로 알고 있었고, 예고편 등 구체적인 세부 일정 관련해선 제작진에게 따로 연락을 받지 못했다. 활동 중단은 변함없고, 복귀를 언급하는 건 시기상조”라고 밝혔다.

앞서 이날 디즈니+ 운명전쟁49 예고편이 공개됐지만 박나래의 모습은 등장하지 않았다. 1분27초 분량에는 출연자들과 MC 전현무, 배우 박하선, 그룹 슈퍼주니어 신동, 아나운서 강지영의 모습만 담겼다. 운명전쟁49 측은 “대규모 출연자들의 경쟁이 핵심인 서바이벌 예능인 만큼 박나래씨는 여러 패널 중 한 명으로 등장할 것”이라고 전했다.

운명전쟁49는 운명술사 49명이 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌이다. 넷플릭스 흑백요리사:요리 계급 전쟁 시즌1·2(2024~2025) 모은설 작가와 JTBC 황교진·유수연 PD가 제작한 프로그램이다. 오는 11일 1~4회를 공개하며 이후 3개, 2개, 1개 순으로 선보인다.

한편 박나래는 전 매니지에게 갑질을 했다는 의혹과 주사이모로 알려진 이모씨에게 불법의료 행위를 받았다는 의혹으로 최근 논란이 됐다. 이후 박나래는 MBC TV ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등 모든 방송에서 하차했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]