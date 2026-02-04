“70대 역엔 무리”… 스테이씨 시은, ‘서편제’ 특혜 논란

걸그룹 스테이씨 멤버 시은. 사진 = 뉴시스

걸그룹 스테이씨 멤버 시은의 뮤지컬 데뷔를 둘러싸고 특혜 논란이 제기됐다.

시은은 오는 4월 30일 개막하는 뮤지컬 ‘서편제’에서 주인공 송화 역으로 무대에 오른다. 이번 작품은 시은의 첫 뮤지컬 도전으로, 캐스팅 소식이 전해진 이후 큰 관심을 받았다. 그러나 캐스팅 구조가 공개되면서 일부 뮤지컬 팬들 사이에서 형평성 논란이 이어지고 있다.

논란의 핵심은 이번 시즌에 새롭게 도입된 ‘노년 송화’ 설정이다. 기존 공연에서는 한 명의 배우가 젊은 시절부터 노년에 이르는 송화의 삶을 모두 소화해왔으나 이번 시즌에서는 시은이 출연하는 회차에 한해 노년 송화를 별도의 배우가 맡는다. 노년 송화 역은 소리꾼 정은혜가 연기한다.

이에 대해 일부 관객들은 “특정 배우의 부담을 덜기 위해 배역 구조 자체가 바뀐 것 아니냐”, “형평성에 어긋난다”며 문제를 제기했다.

여기에 시은이 팬들과의 소통 과정에서 남긴 발언도 논란을 키웠다. 한 팬이 “시은이 너무 어려서 노년 송화는 못해서 아쉽다”고 말했고, 시은은 “내 얼굴로 70대 역을 소화하기에는 조금 무리가.. 괴리감이 있을 수 있다보니”, “내가 최연소 송화다. 아무래도 여러모로 부담이 되기는 한다”는 취지의 답변을 했다. 이를 두고 일부 뮤지컬 팬들은 “배우라면 연기력과 분장으로 극복해야 한다”, “프로답지 못한 발언”이라는 비판을 내놓았다.

반면 제작진은 특혜 논란에 선을 그었다. 제작사 PAGE1은 앞서 “젊은 배우들이 보다 열린 방식으로 작품에 도전할 수 있도록 캐스팅 구조를 확장했다”며 송화의 생애를 입체적으로 보여주기 위한 선택이라고 설명한 바 있다.

한편, 뮤지컬 ‘서편제’는 4월 30일부터 7월 19일까지 서울 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

