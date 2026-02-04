‘설렘과 도파민 파티’…솔로지옥5, 26개국 톱10

넷플릭스 예능 솔로지옥 시즌5가 2주 연속 최고 기록을 달성, 레전드 데이팅 리얼리티의 저력을 과시했다.

4일 넷플릭스 톱10 웹사이트에 따르면 솔로지옥5는 390만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값·1월26일부터 2월1일까지), 3730만 시청 시간을 기록하며 넷플릭스 톱10 비영어 쇼 부문 2위를 기록했다. 또 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르 등에서 1위를 차지한 것은 물론 대만, 브라질, 일본, 모로코 등 26개국 톱10 리스트에 이름을 올리며 전 세계 시청자들의 마음을 뜨겁게 달궜다.

솔로지옥5는 시청자들의 마음을 거세게 흔들며 매회 화제를 모으고 있다. 그 어떤 시즌보다 솔직하고 자신감 넘치는 솔로들의 거침없는 플러팅, 시시각각 판이 뒤집히는 러브라인 속 얽히고설킨 솔로들의 감정은 설렘과 도파민을 한껏 끌어올린다. ‘쌍메기’ 조이건과 이하은의 합류, 그리고 솔로들의 감정이 극한으로 치달으면서 글로벌 시청자들의 열기도 한층 뜨거워졌다.

연프마스터 5MC 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스와 제작진이 입을 모아 “역대급 시즌”이라고 강조했던 자신감은 결과로 증명됐다. 김재원, 김정현, 박수지 PD는 “다섯 번째 시즌임에도 변함없이 좋아해 주시는 팬분들이 많다는 게 정말 기적 같은 일이라고 느껴진다”라며 “팬들의 목소리에 더더욱 귀 기울여 좋은 콘텐츠를 만들기 위해 노력하겠다”라며 감사의 뜻을 전했다.

솔로들의 최종 선택이 그려지는 솔로지옥5 11-12회는 오는 10일 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

