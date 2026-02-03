김의성-박해준, 멱살잡이 난투?…“주연이면 다냐”

배우 박해준과 김의성이 연기 철학을 두고 난투극을 벌였다.

박해준은 지난 2일 공개된 ‘연기의 성’ 4화에 출연해 김의성과 팽팽한 신경전을 벌이며 교차하는 웃음과 긴장 속 레전드 장면을 만들었다.

이날 김의성은 임형준에게 “인맥을 넓혀주려고 불렀다”라며 박해준을 소개했고, 박해준은 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 촬영 중에 있다는 근황을 알렸다. 박해준이 맡은 배역에 대해 김의성은 “중요한 역할은 아니네?”라며 능청스러운 견제를 던져 초반부터 웃음을 자아냈다.

이어 박해준이 주연을 맡은 영화 ‘휴민트’ 이야기가 오가던 중 김의성이 “류승완 감독에게 출연 좀 시켜달라 하면 계좌번호부터 부른다”라는 웃픈 농담으로 분위기를 달궜다.

기싸움은 박해준의 대표작 ‘부부의 세계’가 언급되며 한층 고조됐다. 김의성이 “나는 악역은 열심히 하는데 멜로로 잘 안 넘어가더라”라고 토로하자, 박해준은 “불륜도 잘 어울리실 것 같다”라고 응수에 나섰고, 김의성은 순간 발끈하며 현장은 웃음바다가 됐다.

본격적인 충돌은 신인 배우 표재겸의 등장으로 시작됐다. 표재겸이 김의성에게 연기 코칭을 요청하자 김의성은 납치범 역할에 대해 “동화 구연 선생님처럼 해보라”라며 독특한 디렉션을 제시했다. 연기가 과잉되자 이를 지켜보던 박해준과 임형준은 웃음을 금치 못했고, 불편한 심기를 드러내는 김의성에게 “조금 과한 것 같다”라며 조심스럽게 의견을 냈다. 이에 김의성은 “오디션 본 지 오래돼서 지금 상황을 잘 모르는 것 같다”라고 받아치며 긴장감이 급격히 높아졌다.

결국 김의성은 “내 회사에서 우리 배우한테 이야기하는데 뒤에서 웃어야겠냐. 주연 배우라고 그러는 거야?”라며 감정을 드러냈고, 박해준 역시 물러서지 않으며 분위기는 격해졌다. 급기야 두 사람은 서로의 멱살을 잡는 상황까지 이어졌고, 그 와중에 임형준은 캐스팅 기회를 노리며 홀로 전화를 거는 모습으로 난장판의 화룡점정을 찍었다.

연기의 성은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리 예능으로, 실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 넘나드는 콘텐츠다. 앞서 박정민, 우현 등이 출연해 화제를 모았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]