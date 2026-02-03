피에스타 출신 옐, 새 싱글 ‘나르시시스트’ 발매…성숙해진 솔로 서사

걸그룹 피에스타 출신 옐(YEL)이 지난 2일 새 싱글 ‘나르시시스트(Narcissist)’를 발매하며 솔로 아티스트로서 한층 성숙한 귀환을 알렸다.

옐은 그동안 쌓아온 풍부한 음악적 경험을 바탕으로, 이전과는 결이 다른 보컬 톤과 장르적 선택을 시도했다. 절제된 긴장감과 밀도 높은 사운드를 중심으로, 보다 깊고 어두운 감정선을 섬세하게 풀어내며 솔로 아티스트로서의 새로운 정체성을 분명히 한다.

신곡 ‘나르시시스트’는 타인을 가스라이팅하며 관계를 서서히 잠식하는 존재와, 그 안에서 무력하게 끌려다녔던 자신에 대한 후회와 원망을 담아낸 곡이다. 단순한 이별 서사를 넘어, 심리적 지배와 감정의 붕괴를 영화처럼 그려내며 강한 여운을 남긴다.

함께 공개된 뮤직비디오는 극한의 감정을 담아 무용을 펼치는 여자 배우의 장면과, 잔혹동화를 연상시키는 스토리라인이 교차되며 전개된다. 강렬한 음악 위에 심오한 영상미가 더해져, 곡이 가진 긴장감과 메시지를 극대화한다.

