데브시스터즈, 유네스코 세계유산위원회 성공적 개최 지원

데브시스터즈가 유네스코 세계유산위원회 회의 및 국가유산 홍보 위해 협력을 확대한다.

데브시스터즈는 국가유산청과 국가유산의 활용·홍보 및 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

◆세계유산 17건 홍보…K-헤리티지 확산

데브시스터즈와 국가유산청은 전날(2일) 덕수궁 돈덕전에서 협약식을 갖고 향후 협력 분야를 자연유산에서 국가유산 전반으로 확대 및 강화키로 합의했다.

이와 더불어 오는 7월 부산에서 국내 최초로 개최되는 세계유산위원회를 기념해 세계유산으로 등재된 우리 국가유산의 가치를 알리는 다각적인 행보에 나선다. 대한민국이 유네스코 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 국내에서 처음 세계유산위원회를 개최하는 만큼 이를 계기로 한국 국가유산의 위상을 세계에 드높일 예정이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 쿠키런 IP를 활용한 국가유산 활용·홍보, 세계유산위원회 및 세계유산 관련 콘텐츠 개발, 연계 행사 참여·지원 등을 추진한다.

본격적인 활동은 오는 6월부터 시작된다. 17건의 한국 세계유산을 이미지화한 미디어아트 개발, 쿠키런 게임 내 K헤리티지 런 테마 적용, 부산을 방문하는 국내외 관광객 대상 특별 프로모션 등 온·오프라인을 넘나드는 대대적인 홍보 사업을 전개한다. 이를 통해 최근 국제적으로 주목받는 한국 문화의 근간인 K헤리티지의 가치를 적극 확산시키고 문화 강국으로서의 위상을 공고히 다진다는 계획이다.

◆국가유산청과의 성공적 협업 이어져

데브시스터즈는 국가유산청과 2023년 자연유산 홍보를 위한 협업을 시작으로 한국의 국가유산을 알리는 다양한 활동을 펼쳐왔다. 쿠키런과 국가유산의 융합으로 과거와 현대를 뛰어넘는 새로운 가치를 창출해 낸 성공적인 민관 협업의 성과가 이번 협력 확대를 이끌었다.

특히 지난해 12월 공동 개최한 덕수궁 돈덕전 특별전 쿠키런:사라진 국가유산을 찾아서는 개막 2달도 채 안된 1월30일 기준 누적 관람객 10만명을 돌파했다. 이러한 뜨거운 대중적 관심에 힘입어 양 기관은 전시 기간을 당초 계획보다 약 한 달 연장한 오는 4월5일까지 확대 운영하기로 결정했다.

해당 특별전을 통해 데브시스터즈 지원을 기반으로 국내 최초 복원된 대한국새는 전시 종료 이후 덕수궁에 영구 기증되며, 대한제국이 이루고자 했던 꿈과 사라진 국가유산의 가치를 되새기는 특별전의 의미를 이어갈 예정이다.

◆국가유산·문화적 가치 확산에 앞장

데브시스터즈는 전 세계 누적 이용자 3억명을 보유한 쿠키런 IP를 중심으로 한국의 국가유산 및 문화적 가치를 확산하는 데 앞장서고 있다.

덕수궁 돈덕전 특별전에 이어 지난달 23일에는 나전칠기·금박공예·전통 탈 등 한국 전통 공예 장인 및 예술 작가들과 협업한 작품 10점을 선보이는 쿠키런:킹덤 아트 콜라보 프로젝트 특별전 – 위대한 왕국의 유산을 개막했다.

해당 전시는 한국에서 태어나 글로벌로도 사랑받는 쿠키런의 캐릭터와 한국의 전통 문화, 미디어아트를 결합해 과거·현재·미래를 아우르는 K헤리티지의 새로운 모델을 보여줬다는 호평을 받기도 했다.

조길현 데브시스터즈 대표는 “쿠키런이 한국에서 처음 열리는 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위한 행보에 함께하게 되어 매우 영광스럽다”며 “한국을 대표하는 국가대표 IP라는 사명감을 갖고 전 세계에 우리 국가유산의 우수성을 알리는 데 적극 기여하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

