‘응답하라 하이스쿨’, 알고 보면 더 재밌는 ‘우정高’ 세계관

‘응답하라 하이스쿨’이 1990년대부터 2010년대까지 K-컬처의 정수를 담은 ‘우정고등학교’의 세계관을 소개했다.

오는 13일 엠넷과 엠넷플러스를 통해 첫 방송되는 K-컬처 타임슬립 리얼리티 예능 ‘응답하라 하이스쿨’ 측이 지난 2일 공식 SNS 채널을 통해 하이라이트 영상을 공개했다. 영상은 90·00·10년대로 나누어진 세 개 반의 구성과 연습실 밖으로 나온 15인 멤버들의 리얼한 학교생활을 그렸다. "반 친구들과 수업 듣고 급식 먹는 순간들이 문득 문득 그리워질 때가 있다"는 연습생들의 진솔한 내레이션과 함께 ‘우정고’로 등교하는 소년들의 설레는 모습으로 시작됐다.

가장 먼저 90년대 반(니콜라스, 캇쇼, 저스틴, 현준, 우린)은 브라운관 TV를 보며 "이거 새로 나온 거 아니냐"고 묻는 엉뚱함으로 포문을 열었다. 응원봉 대신 풍선, 급식이 아닌 도시락을 먹던 시절의 낭만에 푹 빠진 니콜라스는 "다른 반도 이렇게 낭만 있게 놀았을까?"라며 아날로그 감성에 완벽 동화된 모습을 보였고, 멤버들은 매점에서조차 "90년대 물가 기준으로 달라"고 요청하는 등 세계관에 과몰입한 모습으로 웃음을 자아냈다.

00년대 반(한비, 송하, 카친, 사다하루, 타타)은 맏형부터 막내 라인까지 아우르는 따뜻한 케미스트리를 뽐냈다. 2003년 메가 히트곡인 보아 ‘아틀란티스 소녀’의 청량한 멜로디 속에 멤버들은 캠코더로 서로의 해맑은 순간을 기록하며 그 시절 특유의 풋풋한 서사를 재현했다. 맏형 한비는 "우린 이 바다처럼 전 세계로 나아가야 한다"는 비장한 각오를 다졌다.

가장 최신 문물을 접한 10년대 반(다니엘, 하루타, 하민, 찰리, 재원)은 전자 칠판과 최신식 급식 문화에 환호했다. 특히 반 내 2005년생 맏형 다니엘은 최신식 칠판을 보며 "나 때는 이런 거 없었다. 처음 본다"며 동생들보다 더 흥분하는 모습으로 첫 방송을 향한 기대감을 높였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

