아이브표 걸크러시…‘BANG BANG’ 선공개

그룹 아이브(IVE)가 틱톡을 통해 신곡 'BANG BANG'을 선공개했다.

지난 2일 틱톡을 통해 선공된 'BANG BANG'은 EDM과 일렉트로닉 사운드를 중심으로, 웨스턴 스윙을 활용한 인트로부터 직선적인 비트와 에너지가 특징인 트랙이다. 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’의 첫 시작을 알리는 신호탄인 만큼, 즉각적인 추진력과 '출발'의 감각을 명확하게 각인 시킬 예정이다.

그간 아이브는 틱톡을 통해 다채로운 챌린지와 비하인드는 물론 활동 관련 콘텐츠까지 다채로운 영상을 공유하며 글로벌 팬들과 긴밀한 유대감을 형성해 왔다. 무엇보다 트렌드를 읽는 감각적인 시각으로 멤버들의 매력을 극대화한 챌린지를 선보이며 숏폼 트렌드를 이끌고 ㅇㅆ다.

또한, 지난해에는 미니 3집 선공개곡 '레블 하트(REBEL HEART)'를 통한 '밴드 챌린지'로 장르를 아우르는 챌린지의 새로운 장을 열어 압도적인 화제성을 입증했다. 이어, 멤버 레이는 '애티튜드(ATTITUDE)'에서 그의 파트를 활용한 '폭주기니(폭주하는 기니피그)' 챌린지로 큰 사랑을 받은 가운데, 그간 레이는 '레이 피스', '리본 피스' 등 각종 시그니처 포즈와 다양한 챌린지를 유행시키며 트렌드세터로서의 역량을 증명했다. 이러한 활약을 바탕으로 레이는 '틱톡 어워즈 2025'에서 '베스트 트렌드 리더' 상을 받으며 파급력을 인정 받았다.

아이브는 오는 23일 정규 2집 'REVIVE+' 발매를 앞두고 완성도 높은 프로모션 콘텐츠를 통해 컴백 분위기를 고조시키고 있다. 특히, 지난해에는 그간 '나'를 중심으로 증명해 온 서사를 '우리'라는 관계로 확장한 아이브가 이번 신보를 통해 대중과 새롭게 연결되는 재점화 과정을 보여줄 것으로 기대를 모은다. 이에, 그 첫 시작을 알릴 'BANG BANG'은 이번 틱톡 선공개를 기점으로 신보를 향한 열기를 한층 배가시킬 전망이다.

한편, 아이브는 정규 2집 발매에 앞서 오는 9일 오후 6시(KST) 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선공개곡 'BANG BANG'을 공개한다.

