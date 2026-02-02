세븐틴 '울고 싶지 않아' 뮤비, 3억뷰 넘겼다

그룹 '세븐틴'이 3억 뷰 뮤직비디오를 탄생시켰다.

2일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴의 네 번째 미니앨범 'Al1'의 타이틀곡 '울고 싶지 않아' 뮤직비디오가 이날 오전 9시30분께 유튜브에서 이 같은 조회수를 넘겼다.

'울고 싶지 않아'는 소년이 처음으로 마주한 깊은 슬픔의 순간을 담은 노래다. 미국 로스앤젤레스에서 촬영된 뮤직비디오는 곡의 서정적인 감성을 극대화했다.

'울고 싶지 않아'는 발매 당시 국내 주요 음원사이트의 실시간 차트 정상에 올랐고 음악방송에서도 6관왕을 차지했다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 누적 스트리밍은 2억 5000만 회에 육박한다.

세븐틴은 월드투어와 유닛 활동으로 활약을 이어가고 있다.

에스쿱스X민규는 지난달 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 국내외 5개 도시를 돌며 'CxM [더블 업(DOUBLE UP)] 라이브 파티를 열고 있다.

'세븐틴 월드 투어 [뉴(NEW)_]'도 계속된다. 세븐틴은 오는 28일과 3월 1일 홍콩 카이탁 스타디움, 7일 싱가포르 내셔널 스타디움, 14~15일 방콕 내셔널 스타디움, 21일 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움을 뜨겁게 달군다. 4월 4~5일에는 인천아시아드주경기장에서 앙코르 공연을 열고, 7개월 간 이어진 월드투어의 대미를 장식한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]