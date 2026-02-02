박선혜, 유엠아이엔터테인먼트 전속 계약... 연기, 연출, 교육 아우른다

사진=UMI엔터테인먼트 제공

배우 박선혜가 유엠아이엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다.

박선혜는 한국예술종합학교 연극원 연기과 학사를 졸업하고, 뉴욕 컬럼비아대학교 연기과 석사과정을 수료한 실력파 배우로, 탄탄한 이론적 기반과 풍부한 무대 경험을 겸비한 아티스트다. 현재 동아방송예술대학교 방송연기과 교수로 재직중이며, 극단 무아 대표이자 연출가로서도 활발한 창작 활동을 이어가고 있다.

그는 연극을 중심으로 다양한 작품에서 깊이 있는 연기력과 섬세한 캐릭터 해석으로 호평을 받아왔으며, 배우를 넘어 연출과 교육까지 아우르는 폭 넓은 활동으로 공연예술계에서 꾸준한 신뢰를 쌓아왔다.

유엠아이엔터 이우미 대표는 "박선혜 배우는 연기와 연출, 교육 현장을 경험한 독보적인 이력을 가진 아티스트" 라며 "그가 가진 예술적 역량이 다양한 콘텐츠와 무대로 확장 될수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

한편, 박선혜 배우는 이번 전속 계약을 시작으로 연극은 물론 영상 및 다양한 예술 활동 전반에서 활발한 행보를 이어갈 예정이다.

