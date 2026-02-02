대성, 솔로 앙콜콘 피날레…“빅뱅 20주년, 숨 고르고 돌아올 것”

올해 빅뱅 완전체 컴백을 앞둔 가수 대성이 일본에서 솔로 앙코르 콘서트의 피날레를 장식했다.

대성은 지난달 31일부터 2월 1일까지 양일간 일본 오사카 Asue 아레나 오사카에서 ‘DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE –JAPAN(대성 2025 아시아 투어 디스 웨이브 앙코르 -재팬)’을 개최하고 현지 팬들과 특별한 추억을 쌓았다.

이날 그의 첫 솔로 미니앨범 타이틀곡 ‘Universe(유니버스)’로 오프닝을 연 대성은 다채로운 장르의 세트리스트로 이뤄진 무대들을 연달아 선보였다.

대성만의 유쾌한 커버 무대도 눈길을 끌었다. 그는 태양(TAEYANG)과 지드래곤(G-DRAGON)의 솔로곡을 자신만의 스타일로 재해석해 보는 재미를 더하는가 하면, 팬들을 위한 빅뱅 메들리로 모두가 함께 즐기는 축제의 장을 만들었다.

지난해 12월 발매한 신곡 ‘혼자가 어울리나 봐’, ‘장미 한 송이’ 등의 무대부터 화려한 드럼 연주까지 다재다능한 매력을 보여준 대성. 그는 ‘대성’하면 빼놓을 수 없는 ‘날 봐, 귀순’을 비롯해 지드래곤과 쿠시(KUSH)가 협업한 ‘한도초과’까지 선보이며 일본에도 K-트롯의 맛을 전파, 독보적인 존재감을 빛냈다.

미니앨범 ‘D’s WAVE’로 시작된 동명의 투어 ‘D’s WAVE’의 아시아 투어부터 앙코르 콘서트까지 대단원을 마무리한 대성은 소속사 알앤디컴퍼니(디레이블)을 통해 “2025년부터 여러분을 만나기 위해 쉼 없이 달려온 긴 여정에 이제 마침표를 찍게 됐다. 팬분들과 함께한 모든 순간은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 소중하고 행복한 시간”이라며 “여러분이 계셨기 때문에 이 투어는 완성될 수 있었다”고 전했다.

이어 대성은 “목소리가 허락하는 날까지 여러분 앞에 서서 노래할 수 있도록 더 열심히 노력하겠다”며 “올해 ‘빅뱅 20주년’이라는 뜻깊은 이벤트를 앞두고 있는 만큼, 잠시 숨을 고른 뒤 큰 ‘대(大)’, 소리 ‘성(聲)’에 걸맞은 모습으로 다시 인사드리겠다. 끝까지 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 공연을 마친 소회를 밝혔다.

대성은 2025년 4월부터 서울과 호찌민, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩, 고베, 싱가포르, 시드니 등 11개 도시에서 투어를 진행하며 글로벌 팬들과 소통해왔다. 특히 서울 공연은 오픈과 동시에 전석 매진을 기록, 솔로 아티스트로서의 영향력을 실감케 했다.

