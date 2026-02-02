‘휴민트’ 기대되는 이유, 조인성→박정민 ‘액션 끝판왕’

영화 휴민트 스틸컷. 뉴(NEW) 제공

극강의 액션 카타르시스가 기대된다. 영화 ‘휴민트’가 맨몸 격투부터 총기 액션, 숨 막히는 카 체이싱까지 장르적 쾌감을 집약한 액션 스펙터클은 물론, 인물의 성격과 감정선에 맞춰 설계된 액션 연출이 영화의 몰입도를 끌어올릴 예정이다. 류승완 감독 특유의 타격감 있는 연출과 이국적인 로케이션이 어우러진 이번 작품은 올 설 연휴 극장가를 사로잡을 것으로 기대된다 .

2일 배급사 뉴(NEW) 측은 영화의 다이내믹한 현장감이 담긴 스틸컷을 여러장 공개했다.

조 과장(조인성)의 상대를 단숨에 제압하는 맨몸 액션은 물론, 극한의 상황 속에서도 냉철함을 유지하며 펼치는 총기 액션이 시선을 사로잡는다. 긴 팔과 다리를 활용한 시원시원한 액션으로 관객들의 눈을 즐겁게 할 예정이다.

박건(박정민)이 차량을 몰며 총격을 가하는 장면은 스크린에서 펼쳐질 속도감 넘치는 카 체이싱에 대한 기대감을 고조시킨다. 합기도를 기반으로 절도 있는 요원 액션도 기대 포인트다.

황치성(박해준)은 총기를 활용해 날 것 그대로의 에너지를 뿜어내는 강렬한 액션으로 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 누군가에게 총을 겨누는 모습은 냉혹하고 거친 캐릭터성을 보여주며, 이들의 격돌이 과연 어떤 전개로 이어질지 호기심을 자극한다.

세 배우뿐 아니라 정유진, 이신기 등 몸을 사리지 않는 열연이 류승완 감독과 제작진이 설계한 액션 시퀀스에 생동감을 불어넣으며 개봉 기대감을 키우고 있다.

영화 휴민트는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린다. 인물의 감정과 서사를 밀도 높게 담아낸 액션을 통해 스크린을 가득 채우는 긴장과 폭발적인 카타르시스를 완성한다.

오직 극장에서만 온전히 체감할 수 있는 영화적 경험을 예고하는 휴민트는 오는 11일 전국 극장에서 만날 수 있다. IMAX, 돌비 애트모스 등 특수 포맷 개봉으로 더욱 밀도 높은 영화적 체험을 선사할 예정이다.

