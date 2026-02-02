케데헌, 그래미 어워즈 수상…로제는 불발

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스가 제68회 그래미 어워즈에서 수상을 받는 쾌거를 이뤘다. 하지만 그룹 블랙핑크 멤버이자 솔로 가수 로제의 수상은 불발됐다.

2일 그래미 측이 본 시상식 전 사전 발표한 일부 수상자 목록에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 차지했다.

이에 따라 해당 곡을 작사, 작곡한 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE)와 작곡에 참여한 테디, 이도, 24 등 더블랙레이블 프로듀서들은 그래미 수상자가 됐다.

로제는 아쉽게 고배를 마셨다. 로제와 미국 팝스타 브루노 마스가 부른 ‘아파트’는 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 수상에 이름을 올리지 못했다.

해당 부문은 뮤지컬 영화 ‘위키드’ OST인 신시아 에리보·아리아나 그란데 ‘디파잉 그래비티’가 해당 부문을 가져갔다.

해당 부문 후보엔 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 ‘골든’과 하이브 걸그룹 캣츠아이(Katseye)의 대표곡 ‘가브리엘라’도 올랐었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

