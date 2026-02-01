방송인 추성훈이 출연 중인 예능 프로그램 시청률 부진에 대한 생각을 밝혔다.

추성훈은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '틀면 나오는 추성훈, 시청률 참패 당했다. 독이 된 다작 행보, 이미지 소비 우려'라는 기사를 올렸다.

해당 기사는 최근 추성훈이 출연한 예능 프로그램의 시청률 성적이 아쉽다는 내용을 담고 있다.

추성훈은 "여러분 덕분에 감사하게도 많은 TV 프로그램에 출연하며 열심히 노력하고 있지만, 결코 쉬운 일은 아니다"라고 했다.

이어 "아직도 제 실력이 많이 부족하다고 느낀다"며 "다시 처음부터 마음을 다잡고 최선을 다해 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편 추성훈은 현재 tvN '헬스파머', 채널A '셰프와 사냥꾼', tvN '차가네', JTBC '혼자는 못 해' 등 예능 프로그램에 출연하고 있지만 해당 프로그램의 시청률은 모두 0~1%대를 기록하고 있다.

추성훈은 이날 첫 방송된 MBC '마니또 클럽', 오는 4월에는 SBS 플러스 '상남자의 여행법'에 출연한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]