FT아일랜드 최민환, 공연 도중 실신…소속사 “건강 이상 없어”

FT아일랜드 멤버 최민환이 무대에서 실신해 팬들을 놀라게 한 가운데, 소속사는 건강에 문제가 없다고 전했다.

최민환은 지난달 31일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’에서 공연을 하던 중 갑자기 쓰러졌다. 공연은 현장에 있던 대체 연주자가 투입되며 예정대로 진행됐다.

이와 관련 소속사 FNC엔터테인먼트는 팬 소통 플랫폼을 통해 “아티스트는 공연 도중 일시적인 탈진 증세를 보여 의료진의 확인을 받았으며, 현재 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다”고 전했다.

이어 “현재는 충분한 휴식과 안정을 취하고 있으며, 회복 상황을 지속적으로 체크하고 있다”면서 “팬 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점 양해 부탁드리며, 향후에는 아티스트의 건강 상태를 더욱 면밀히 살피고, 보다 신중하게 공연을 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 최민환이 속한 FT아일랜드는 2007년 데뷔해 ‘사랑앓이’, ‘천둥’, ‘사랑사랑사랑’, ‘지독하게’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받아왔다. 이들은 지난달 29일 FNC엔터테인먼트와 재계약을 체결했다.

