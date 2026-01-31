“최지훈 다년계약 논의 계속” SSG, 2026시즌 선수단 연봉 재계약 완료

SSG 외야수 최지훈. 사진=뉴시스

프로야구 SSG는 31일 2026시즌 재계약 대상자 58명 전원과 연봉 계약을 완료했다.

팀의 센터 라인을 책임지는 두 선수가 나란히 커리어하이 연봉을 경신했다. 유격수 박성한은 3억7000만원에서 5,000만원(13.5%↑) 인상된 4억2000만원, 중견수 최지훈은 3억에서 7000만원(23.3%↑) 인상된 3억7000만원에 각각 계약했다. SSG는 앞으로도 최지훈과의 다년계약을 지속적으로 논의해 나갈 예정이다.

직전 시즌 주전 포수로 자리 잡은 조형우는 구단 최고 인상률을 기록했다. 기존 연봉 4000만원에서 212.5%(8500만원↑) 인상된 1억2500만원에 계약하며 데뷔 첫 억대 연봉 반열에 올랐다. 조형우는 25시즌 포수로 102경기에서 696⅓이닝을 소화했으며, 수비율 0.994, 도루 저지율 28.2%를 기록, 팀 세대교체의 핵심 역할을 수행했다.

구단 최고 인상률을 기록한 조형우는 “구단에서 세심하게 신경 써주셔서 감사하다. 이제는 연봉에 걸맞은 성적도 따라와야 한다는 생각이 든다. 책임감을 더 많이 느끼고 시즌을 준비하겠다. 한층 더 성장한 선수가 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

연봉 최고 인상액은 차세대 필승조 이로운이 차지했다. 33홀드와 평균자책점 1.99라는 압도적인 성적을 거둔 그는 기존 7400만원에서 1억2600만원(170.3%↑)이 인상된 2억원에 도장을 찍었다.

뒷문을 든든하게 책임졌던 필승조들도 지난 시즌 활약에 걸맞은 보상이 이뤄졌다. 데뷔 첫 30세이브와 69경기 평균자책점 1.60을 마크하는 등 리그 최고 마무리 투수로 활약한 조병현은 1억3500만원에서 2억5000만원(85.2%↑)으로 인상됐다.

이적 후 70경기 63⅔이닝 22홀드 평균자책점 2.97을 기록한 김민은 직전 1억1000만원에서 1억원(90.9%↑) 인상된 2억1000만원에 도장을 찍었다.

주전으로 풀타임을 소화한 고명준과 정준재는 첫 억대 연봉 클럽에 이름을 올렸다. 2년 연속 두 자릿수 홈런을 때려내며 거포로 성장 가능성을 보여준 고명준은 8000만원(100%↑) 오른 1억6000만원에 계약을 체결했다. 2루수로 활약한 정준재는 1억3000만원(5500만원↑·73.3%↑) 등 새 시즌 연봉을 받는다.

이 밖에도 10라운드의 기적을 쓴 박시후는 9500만원(6400만원↑·206.5%↑), 선발 투수로 성장 가능성을 보인 김건우는 6500만원(3500만원↑·116.7%↑)에 계약을 맺었다.

