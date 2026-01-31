허경환, ‘유퀴즈·놀뭐’ 고정 욕심 솔직 고백

사진= 유튜브 채널 ‘오늘부터 황제성’ 화면 캡처

허경환이 인기 예능 프로그램 고정 합류에 대한 바람을 솔직하게 드러내며 다시 한 번 시선을 모았다.

지난 30일 유튜브 채널 ‘오늘부터 황제성’에는 ‘오늘부터 느닷없이 새롭게 미는 허경환의 유행어’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 허경환은 최근 자신을 둘러싼 예능 출연 이슈에 대해 직접 입을 열었다.

그는 “2025년의 약간 ‘유퀴즈’와 ‘놀면 뭐하니’의 붐이 새해가 되면서 조금 약해진 게 있다. (새해에) 다른 다짐을 하셨는지 그때 외쳤던 분들 3월까지만 조금 더 부탁드리겠다. 3월 이후로도 안 되면 3월 이후로도 안 되면 나도 받아들이겠다”라고 말하며 현실적인 심경을 털어놨다.

이어 “그거는 나도 이해하고 그분들도 ‘경환씨 저 할만큼 했어요’라고 하는 거지. 그런데 식는 거에 대한 건 조금 섭섭함이 있다. 저도 사람인지라. 1분기까지는 조금만 그때 분들”이라고 덧붙이며 솔직한 아쉬움도 전했다.

영상 후반부에서 PD가 “혹시 ‘놀면 뭐하니’ 아니면 ‘유퀴즈’ 버전 따로따로 유행어 준비하신 거 있나”라고 묻자, 허경환은 “옛날에 잠깐 하려다가 만 거 있다”라며 ‘느닷없이’라는 표현을 언급했다.

허경환은 “모든 일은 열심히 하다 보면 느닷없이 들어온다. 그래서 느닷없이 ‘허경환 씨 함께하시죠’. 전화 한 통이면 끝나는 거니까”라고 말하며 고정 출연에 대한 기대감을 유머 섞인 표현으로 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

