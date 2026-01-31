‘환연2’ 성해은, 신축 아파트로 이사?…“너무 행복해”

사진= 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 화면 캡처

‘환승연애2’ 출연자 성해은이 신축 아파트로 이사한 근황을 전했다.

30일 성해은의 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’에는 “이사했어요!ㅣ시설 좋다고 유명한 신축 아파트 새집 공개!”라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 성해은은 새로운 거처로 이동하는 과정을 담담히 전하며 이사 소식을 직접 알렸다.

사진= 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 화면 캡처

성해은은 “새로운 보금자리로 떠난다. 어느새 거의 1년이 지났고, 이사를 간다”며 이전 집을 떠나는 아쉬움과 함께 새 출발에 대한 설렘을 드러냈다. 이후 도착한 새 집 내부를 공개하며 달라진 환경을 소개했다.

공개된 신축 아파트는 올 화이트 톤의 거실이 인상적인 구조로, 깔끔하고 정돈된 분위기가 돋보였다. 성해은은 집 안 곳곳을 둘러보며 브이 포즈를 취하거나 피겨 스케이팅 동작을 연상케 하는 포즈를 선보이는 등 들뜬 모습을 보였다. 드레스룸과 현관을 지나 배치된 두 개의 작은 방 역시 정갈한 구조로 눈길을 끌었다.

새 보금자리에 대해 성해은은 “너무 좋죠? 너무 좋은 곳으로 왔죠? 너무 행복하다. 이렇게 좋은 집에 제가 살아도 되나 싶다”며 만족감을 숨기지 않았다.

한편 성해은은 환승연애2에 출연해 전 연인 정규민과 함께 모습을 드러냈고, 방송에서 정현규와 최종 커플이 되며 큰 응원을 받았다. 이후 두 사람은 지난해 4월부터 결별설에 휩싸였으며, “서로 응원하는 사이”라는 입장을 전하며 결별을 간접적으로 인정한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

