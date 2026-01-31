이강인의 PSG, UCL 16강 PO 상대 모나코… 모리뉴호 벤피카는 레알 마드리드 ‘재대결’

사진=AP/뉴시스

‘내전’ 성사, 단 한 팀만 위로 향할 수 있다. 한국 축구 국가대표팀 주축 미드필더 이강인이 뛰고 있는 파리 생제르맹(PSG)이 AS 모나코와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 플레이오프(PO)를 치른다.

프랑스 리그1 팀들의 맞대결이다. UEFA는 지난 30일(한국 시간) 스위스 니옹에서 2025~2026시즌 UCL 16강 PO 대진 추첨을 진행했다. UCL은 36개 팀이 리그 페이즈를 각각 8경기씩 치른 뒤 순위에 맞춰 다음 라운드 진출 팀을 가려낸다. 24위까지 마지노선이다. 먼저 1~8위는 16강에 직행하고 9~24위는 PO를 치러 남은 8자리 주인공을 다툰다.

UCL 디펜딩 챔피언은 잠시 숨을 골랐다. 직전 시즌 구단 사상 최초 UCL 우승을 차지했던 PSG는 이번 시즌 리그 페이즈에서 11위에 머무르며 16강 진출 PO로 향하게 됐다. 상대인 모나코는 리그 페이즈 21위였다.

16강 PO는 다음 달 홈, 원정경기 1경기씩 진행된다. PSG는 1차전을 2월18일 모나코 원정으로 치른 후, 2차전은 같은 달 26일 홈에서 치른다.

한편 이번 PO에선 카라바흐(아제르바이잔)가 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드)를 만난다. 이 밖에도 갈라타사라이(튀르키예)-유벤투스(이탈리아), 클럽 브뤼헤(벨기에)-아틀테티코 마드리드(스페인), 보되/글림트(스위스)-인터밀란(이탈리아), 도르트문트(독일)-아틀란타(이탈리아), 올림피아코스(그리스)-레버쿠젠(독일) 등 흥미진진한 대진표가 한가득이다.

그 중에서도 가장 많은 눈길을 끄는 건 역시 ‘모리뉴 더비’다. 조세 모리뉴 감독이 이끄는 벤피카(포르투갈)와 세계 최고 명문 구단 중 하나로 꼽히는 레알 마드리드(스페인)의 UCL 16강 PO 맞대결이 성사된 것. 모리뉴 감독은 과거 레알 마드리드를 지휘했던 경력이 있다. 라리가 우승(2011~2012)도 함께한 사이다.

무엇보다 불과 이틀 전 열렸던 올 시즌 UCL 리그 페이즈 8차전에서 맞붙어 벤피카가 웃었다. 4-2로 레알 마드리드를 격침했다. 벤피카 입장에선 다득점이 필요했던 상황이었다. 이에 경기 종료 직전 벤피카 골키퍼 아나톨리 트루빈의 헤더 득점 장면은 단연 백미였다.

기적과 같은 명승부에 양팀의 희비도 크게 엇갈린 바 있다. 이날 승패에 따라 벤피카는 극적으로 PO 무대 티켓을 거머쥐었고, 레알은 16강 직행이 아닌 PO를 거쳐야 하는 등 큰 아쉬움을 떠안게 됐다. 다시 만난 벤피카와 레알 마드리드가 어떤 양상을 그려낼지 주목된다.

