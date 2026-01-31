하이원서 중증장애인 생산품 박람회 개최…ESG 판로 개척 앞장에 연예인들 대거 홍보참여

마운틴주니어가 주관하는 ‘중증장애인 우수시설 박람회’가 오는 2월 1일과 2일, 강원도 하이원리조트에서 열린다. 이번 행사에는 연예인 봉사단의 참여와 홍보단의 응원릴레이로 눈길을 끈다.

이번 박람회는 뛰어난 품질에도 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 중증장애인 시설의 생산품을 대중에 알리기 위해 기획되었다. 현장에서는 친환경 생분해 물티슈, ESG 세제, 소독제 등 일상 필수품이 판매되며, 장애인 화가들의 작품을 감상할 수 있는 전시회도 함께 열린다.

특히 이번 행사에는 무빙픽쳐스 소속 전채은이 ‘연예인 봉사단’으로 합류해 직접 판매 지원에 나서 이적 후 첫 행보로 착한봉사를 택하며 시선이 쏠리고 있다. 또한 유명 연예인들이 앞다투어 응원영상을 보내며, 실질적인 매출 증대를 위해 자발적인 봉사를 자처한 것으로 알려져 온정 어린 미담을 전하고 있다.

마운틴주니어 황지선 대표는 "리조트의 미학적 공간과 장애인 작가들의 작품이 만나 편견 없는 공감을 끌어낼 것이며 지구가 늙지 않도록 소독제, 세제류로 플라스틱, 비닐을 녹이는 EM상품, 땅에서 썩는 물티슈를 대중에게 공개해 획기적인 중증장애인생산품을 지속적으로 선보일것"이라며 "장애인생산품 시설의 지속 가능한 판로를 하이원과 함께 개척하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 전시에는 중증장애인 화가들이 소속된 ‘드림즈(DREAMS)의 화가 15명참가와 EM세재로 인기몰이중인 신망애이룸터, 그리고 획기적인 썩는 물티슈를 만들어낸 인제장애인보호작업장등이 참여해 장애인 일자리 창출과 인식 개선에 힘을 보탤 예정이다.

