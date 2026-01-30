‘장원영 비방’ 탈덕수용소, 유죄 확정…스타쉽 “사이버렉카 지속 대응”

그룹 아이브 장원영. 뉴시스

가수 장원영 등 유명 연예인을 상대로 악성 루머를 퍼뜨린 유튜브 채널 탈덕수용소 운영자 A씨가 징역형의 집행유예를 확정받은 가운데 스타쉽엔터테인먼트가 추가 입장을 전했다.

장원영 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 30일 공식 입장을 통해 “탈덕수용소 운영자가 소속 아티스트를 대상으로 게시한 허위 사실 유포, 악의적 비방, 명예훼손 행위와 관련하여 민·형사상 법적 대응을 진행해 왔으며, 1월29일 대법원이 해당 사건에 대한 원심 판결을 확정했다”고 알렸다.

소속사 측은 “원심은 이미 확인되지 않은 내용을 추측이나 의혹 제기의 형식으로 포장하였더라도 전체적 맥락상 사실로 인식하게 하는 경우 허위 사실 유포에 해당할 수 있으며, 연예인 역시 명예와 인격권에 있어 충분히 보호받아야 한다고 판단했다”며 “대법원은 이번 판결을 통해 이러한 판단에 법리 오해가 없다고 보아 이를 그대로 확정했다”고 설명했다.

아티스트의 권익 보호를 위해 향후에도 허위 사실 유포, 비방, 명예훼손, 인격권 침해 등 모든 불법 행위에 대해 법적 대응을 시사했다.

소속사 측은 “익명성을 이용해 가짜 뉴스를 유포하거나 이를 기반으로 한 영상 및 쇼츠 콘텐츠를 통해 사이버불링을 초래하는 이른바 사이버 렉카 행위에 대해서도 형사고소를 포함해 관련 법령에 따라 가능한 모든 법적 조치를 엄정하게 취할 예정”이라며 “또한 유사한 피해가 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 법적 조치를 병행해 나가겠다”고 강조했다.

앞서 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 전날 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 징역 2년에 집행유예 3년, 추징금 2억1000만원, 사회봉사 120시간을 선고한 원심을 확정했다.

A씨는 2021년 10월부터 2023년 6월까지 자신이 운영하던 유튜브 채널 탈덕수용소에 연예인이나 인플루언서 등 7명을 상대로 비방하는 내용의 허위 영상을 23차례 올린 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 장원영도 비방 피해를 입었다.

[다음은 스타쉽엔터테인먼트 공식 입장]

안녕하세요.

스타쉽엔터테인먼트입니다.

당사는 유튜브 채널 ‘탈덕수용소’ 운영자가 소속 아티스트를 대상으로 게시한 허위 사실 유포, 악의적 비방, 명예훼손 행위와 관련하여 민·형사상 법적 대응을 진행해 왔습니다.

이와 관련하여, 2026년 1월29일 대법원은 해당 사건에 대한 원심 판결을 확정하였습니다.

원심은 이미 확인되지 않은 내용을 추측이나 의혹 제기의 형식으로 포장하였더라도 전체적 맥락상 사실로 인식하게 하는 경우 허위 사실 유포에 해당할 수 있으며, 연예인 역시 명예와 인격권에 있어 충분히 보호받아야 한다고 판단하였습니다. 대법원은 이번 판결을 통해 이러한 판단에 법리 오해가 없다고 보아 이를 그대로 확정하였습니다.

스타쉽엔터테인먼트는 소속 아티스트의 권익 보호를 최우선 가치로 삼고 있으며, 향후에도 소속 아티스트에 대한 허위 사실 유포, 비방, 명예훼손, 인격권 침해 등 모든 불법 행위에 대해 어떠한 선처나 합의 없이 강력한 법적 대응을 지속할 것입니다.

특히 익명성을 이용해 가짜 뉴스를 유포하거나, 이를 기반으로 한 영상 및 쇼츠 콘텐츠를 통해 사이버불링을 초래하는 이른바 ‘사이버 렉카’ 행위에 대해서도 형사고소를 포함하여, 관련 법령에 따라 가능한 모든 법적 조치를 엄정하게 취할 예정입니다.

또한 유사한 피해가 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 법적 조치를 병행해 나가겠습니다.

아울러 본 사안의 진행 과정에서 자료 제보와 변함없는 응원으로 아티스트의 권익 보호에 힘을 보태주신 모든 분들께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 항상 아티스트를 아껴 주시고 응원해 주시는 팬 여러분께 깊이 감사드리며, 앞으로도 건강한 온라인 문화 조성을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

