장원영 지각 논란, 알고 보니 행사 운영 미숙…대행사 해명

그룹 아이브 장원영을 둘러싼 지각 논란이 행사 운영상의 문제로 빚어진 해프닝으로 밝혀졌다.

장원영은 지난 29일 서울 성동구 성수 플라츠2에서 열린 한 의류 브랜드의 2026 SS 컬렉션 출시 기념 포토 행사에 참석했다. 그러나 이날 장원영이 당초 공지된 시간보다 다소 늦게 등장하자, 현장에서 한 남성이 “원영 씨, 일찍 좀 다닙시다”라고 외치는 장면이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 지각 논란이 불거졌다.

논란이 커지자 행사 섭외를 담당한 대행사 측은 공식 입장문을 통해 해명에 나섰다. 대행사 측은 “포토콜 운영이 원활하지 못해 기다리게 한 점 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “아티스트의 실제 등장 시각과 관련해 일부 잘못된 정보가 퍼지고 있어 정확한 경위를 설명드린다”며 “브랜드 측이 장원영에게 안내한 도착 시간은 오전 11시 30분이었고, 장원영은 오전 11시 25분께 이미 행사장 인근에 도착해 대기 중이었다”고 설명했다.

또한 “행사장 앞 주차가 불가한 상황이라는 운영 측 요청으로 장원영 측이 현장에서 약 10분간 대기하며 콜사인을 기다렸고, 이로 인해 오전 11시 35분에야 등장하게 됐다”며 “이는 행사 운영 측의 콜사인 지연에 따른 것”이라고 덧붙였다.

대행사 측은 끝으로 “추운 날씨 속에서 대기하신 기자분들께 사과드리며, 잘못된 정보로 장원영에게 피해를 드린 점에 대해서도 사과드린다”고 전했다.

한편, 장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 2월 23일 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’로 컴백한다. 이에 앞서 2월 9일 오후 6시 선공개곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)‘을 발표한다.

