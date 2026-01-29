[SW비하인드] 장모상에도 현장 지킨 감독…그럼에도 “고맙다” 말한 이유

사진=KBL 제공

“고맙다!”

가족을 떠나보낸 슬픔, 무거운 마음을 뒤로하고 현장을 지킨 김효범 삼성 감독이다. 29일 정관장과의 원정경기를 앞두고 비보를 접했다. 이날 오전 갑작스럽게 장모상을 당했다. 장례식장서 빈소를 지키다 경기 한 시간여를 앞두고 경기장에 도착했다. 김 감독은 “너무 갑작스러워서, 받아들이기가 어렵다”면서 “그래도 내 일이니깐, 당연히 해야 한다”고 담담하게 말했다.

사실상 경기를 준비할 시간이 부족했을 터. 설상가상 최수현 코치도 독감으로 빠진 상황이었다. 그 마음을 모르지 않았을 터. 삼성은 하나로 똘똘 뭉쳤다. 앤드류 니콜슨은 “삼가고인의 명복을 빈다”고 운을 뗀 뒤 “감독님이 그런 상황임에도, (코트에서) 역할을 해주셔서 감사했다. 더 열심히 뛰려 했다”고 말했다. 이날 니콜슨은 32득점을 홀로 책임지며 펄펄 날았다.

사진=KBL 제공

순도 높은 외곽 공격으로 촘촘한 정관장의 수비를 뚫었다. 11개의 3점 슛을 성공시켰다. 그 중 9개가 전반전에 들어갔다. 성공률 또한 55%로, 22% 정관장에 앞섰다. 주도권을 가지고 운영할 수 있었던 배경이다. 이날 삼성은 31분 넘게 리드를 가져갔다. 85-76 승리를 거두며 포효했다. 시즌 상대전적 3승1패. 정관장은 삼성이 유일하게 우위를 점하고 있는 팀이다.

수장은 고마움을 먼저 표했다. “경황이 없었다”고 솔직한 심정을 드러낸 김 감독은 “선수들이 온 힘을 다해 압박수비를 펼쳐줬다”고 말했다. 특히 김보현, 김태경 코치에게 공을 돌렸다. “오전에 자리를 비웠는데도, 두 코치가 경기 계획과 로테이션을 잘 만들어줬다. 누가, 언제 나올지에 대해서 준비를 잘했더라. 예측한 게 잘 맞아 떨어져 운영이 용이했다”고 설명했다.

사진=KBL 제공

안양=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

