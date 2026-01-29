그룹 '애프터스쿨' 출신 리지가 소셜 미디어 라이브 방송 도중 불안정한 모습을 보였다.

리지는 지난 28일 자신의 소셜미디어에 극심한 우울감을 토로했다.

그는 "누군가 대외 활동을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난도가 있다"고 토로했다.

가수로 데뷔한 것은 후회하지 않는다고 했다. 다만 자신의 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다고 털어놨다.

리지는 "우울증이 너무 심해서 죽니 사니 이야기하다가 (틱톡) 계정이 정지돼 여기로 왔다"고 설명했다.

리지는 이어 "사람들은 이 좋은 세상에 왜 죽냐고 하지만, 내가 살기 너무 힘들다. 내가 힘들다는데 세상이 좋은 게 무슨 소용이냐"고 울먹였다.

다만 "제가 하고 싶은 말이 그거다. 힘들 땐 힘들지 않아도 된다. 제가 우울한 게 너무 많아서 그렇다. 힘들지 말고 버티라고, 오늘 하루도 견뎌줘서 고맙다는 말 밖에 안 한다"고 덧붙였다.

리지는 2010년 애프터스쿨로 데뷔했다. 애프터스쿨 유닛 오렌지캬라멜로도 인기를 누렸다.

2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받은 뒤 자숙의 시간을 가졌다. 일본에서 솔로 팬미팅을 여는 등 활동 재개를 모색 중이다.

