인천유나이티드 U18 인천대건고·U15 인천광성중, 예선 첫 경기 나란히 대승

인천유나이티드가 산하 U-18팀 인천대건고등학교와 U-15팀 인천광성중학교가 참가한 각 대회 예선 첫 경기에서 나란히 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.

먼저 U18팀 인천대건고는 29일 오전 11시 40분, 기장월드컵빌리지 인조 B구장에서 열린 ‘2026 제57회 부산MBC 전국고교축구대회’ 예선 첫 경기에서 GS경수클럽 U18을 6-0으로 완파했다. 대건고는 경기 초반부터 강한 압박과 빠른 전환 플레이로 주도권을 잡았고, 전·후반 내내 상대를 몰아붙이며 화끈한 공격력을 과시했다.

전반 25분 조중원의 선제골로 포문을 연 대건고는 전반 34분 양진욱의 추가골로 일찌감치 승기를 잡았다. 후반 들어서도 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 후반 8분 임예찬이 이준성의 도움을 받아 세 번째 골을 터뜨렸고, 후반 26분 조해성이 박진의 패스를 마무리하며 점수 차를 벌렸다. 이어 후반 27분 유민결이 득점에 성공한 데 이어, 후반 추가시간에는 다시 한 번 골망을 흔들며 멀티골을 기록했다. 대건고는 조직적인 빌드업과 결정력 있는 마무리를 앞세워 예선 첫 경기를 완벽한 승리로 장식했다.

같은 날 오후 1시 후포생활체육공원 축구장에서 열린 ‘2026 울진 금강송 춘계 전국중등축구대회’ 첫 번째 예선전에서 U15팀 인천광성중 역시 김천상무 U15를 4-0으로 제압하며 강렬한 인상을 남겼다.

광성중은 경기 시작과 동시에 공격적인 전개로 상대를 압도했다. 전반 2분 이유준이 유찬영의 도움을 받아 선제골을 기록했고, 불과 5분 뒤인 전반 7분에는 유찬영이 황보태양의 패스를 득점으로 연결하며 빠르게 격차를 벌렸다. 전반 28분에는 이건율이 김하람의 도움을 받아 추가골을 터뜨리며 전반을 3-0으로 마무리했다. 후반에도 경기 흐름은 광성중의 몫이었다. 후반 13분 김하람이 이지온의 도움을 받아 쐐기골을 기록하며 승부에 마침표를 찍었다.

예선 첫 경기에서 각각 다득점 무실점 승리를 거둔 대건고와 광성중은 공격과 수비 양면에서 완성도 높은 경기력을 선보이며 향후 대회에서의 선전을 기대케 했다. 인천유나이티드 유소년 시스템의 저력을 다시 한 번 입증한 두 팀은 기세를 이어 다음 경기에서도 상승세를 노린다.

