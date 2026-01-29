[부고] 안남수(현대캐피탈 스카이워커스 배구단 전 단장)씨 모친상

▲안남수(현대캐피탈 스카이워커스 배구단 전 단장)씨 모친상=원순례 씨 29일 별세, 빈소 건국대학교병원장례식장 201호(서울특별시 광진구 능동로 120-1), 발인 1월 31일 5시, 장지 1차 성남시장례문화사업소 2차 북한강공원, 02-2030-7940(건국대학교병원장례식장)
허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com
