인어미닛 준태, 오늘(29일) 스페셜 싱글 '사랑하기 싫어' 발매

보이그룹 인어미닛의 준태가 겨울 감성을 담은 스페셜 싱글을 발매한다.

준태의 스페셜 싱글 '사랑하기 싫어'는 2013년 발매된 영지의 원곡을 리메이크한 곡이다. 원곡 특유의 애절한 감성을 준태만의 유니크한 음색과 깊은 감성으로 재해석해 새로운 감동을 선사한다.

홀로 남겨진 이의 쓸쓸함과 떠나간 연인을 향한 그리움을 담은 가사는 준태의 호소력 짙은 보컬과 만나 곡의 몰입도를 극대화하며, 이별을 경험한 리스너라면 누구나 빠져들 수밖에 없는 진한 공감대를 자극한다.

음원 발매와 동시에 공식 채널을 통해 공개될 신곡 라이브 클립 또한 기대를 모은다. 현장감 넘치는 라이브와 생생한 감성을 온전히 담아낸 영상은 보컬리스트 준태만의 독보적인 ‘겨울 감성’을 만끽할 수 있는 특별한 선물이 될 예정이다.

한편 인어미닛 준태의 스페셜 싱글 '사랑하기 싫어'는 29일(오늘) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

