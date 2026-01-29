어쿠스틱 콜라보 김승재, 故 모수진 향한 마지막 인사 “세상 누구보다 내 편”

사진 = 김승재 SNS 계정

혼성 듀오 어쿠스틱 콜라보 김승재가 고(故) 모수진을 추모하며 작별 메시지를 남겼다.

김승재는 28일 자신의 SNS에 “2019년에 만나 2026년까지 많으면 주 7일, 적어도 주 1회는 매주 만나던 내 가장 친한 단짝. 본인만큼 김승재를 아는 사람이 없을 거라는 것에 동의 하는 나. 나에게 행복을 가르쳐줬고 인생을 살아갈 힘을 줬던”이라는 글을 남겼다.

그는 이어 “나를 안 만났다면 더 행복한 삶을 살았을까 수백 수천번 생각하게 만드는, 여기서 나랑 찌질대고 있을 친구가 아니란 생각이 만나는 순간마다 들어 미안함과 감사함을 항상 갖게 해준 너”라며 고인을 향한 애틋한 마음을 고백했다.

김승재는 마지막으로 “세상 어느 누구보다 온전히 내 편인 내 동료, 전우, 소울메이트. 사랑해 내 동생”이라고 덧붙이며 고인을 추모했다.

소속사 패닉버튼에 따르면 고인은 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 27세. 유가족의 뜻에 따라 고인 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개되지 않았다. 소속사는 “근거 없는 추측이나 루머 유포는 삼가 주시기를 정중히 부탁드린다”고 당부했다.

한편, 김승재는 2010년 안다은과 함께 어쿠스틱 콜라보를 결성한 멤버다. 2019년부터는 고인과 함께 활동을 이어오며 ‘이젠 보낼게’, ‘아주 가끔은’, ‘널 좋아하나봐’, ‘얘랑 있을 때 좋다’, ‘내일 얘기해’ 등 감각적인 곡으로 많은 사랑을 받았다.

