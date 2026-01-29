“연사장 될 줄 몰랐다”…‘♥홍현희’ 제이쓴, 론칭하자마자 품절

사진= 유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 화면 캡처

방송인 제이쓴이 직접 선보인 제품이 공개 직후 완판되며 ‘사장님’으로서 뜻밖의 성과를 거뒀다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’에는 ‘긴급 공지’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 제이쓴은 자신이 론칭한 제품과 관련된 근황을 전하며 예상치 못한 반응에 놀란 모습을 보였다.

제이쓴은 “연사장으로 불릴 줄 몰랐는데, 나도 많이 놀랐다”라며 소감을 밝혔다. 이어 아내 홍현희를 위해 만들었던 제품이 출시 4시간 만에 품절됐다고 전해 눈길을 끌었다.

그는 “너무 감사드리고, 너무 죄송스러운 마음도 있는 게 댓글, DM으로 재입고 문의를 많이 보내주셨다”면서 “원래 일주일 동안 론칭가로 판매하기로 했던 거를 이번에 들어오는 물량 만큼은 많은 분들이 드셔보셨으면 해서 론칭가 그대로 판매한다”고 설명했다.

제이쓴은 첫 사업인 만큼 운영 과정의 어려움도 털어놨다. 그는 “나도 연 사장으로 처음 일하는 거라 프로세스 자체가 완벽하지는 않아서 너무 죄송하다는 말씀드린다”라며 “사실 (홍)현희 주려고 만들다보니 전 세계에서 되게 좋은 제품들을 많이 소싱을 해왔다. 스페인, 프랑스, 미국에서 오다 보니까 통관해야 되는 기간이 있다. 하나라도 없으면 못 만들기 때문에 늦어졌다는 점을 꼭 말씀 드리고 싶었다”고 밝혔다.

이어 그는 “기다리시는 거에 대해서 너무 죄송해다. 조금만 더 기다려주시면 최상의 제품을 만들었다고 자부할 수 있다. 열심히 뛰겠다”고 덧붙이며 소비자들에게 감사와 다짐을 전했다.

한편 제이쓴은 개그우먼 홍현희와 2018년 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 현재 가족은 유튜브 채널을 통해 육아와 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]