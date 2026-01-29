김지연 “전남편 재혼했기에 사적으로 안 만난다”

사진= MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처

배우 김지연이 전 남편 이세창과의 현재 관계에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

28일 MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’ 측은 오는 31일 방송되는 686회 예고편을 공개했다. 예고 영상에서 김지연은 함소원·진화 부부의 재결합 고민을 주제로 한 대화에 참여하며 자신의 경험을 바탕으로 의견을 전했다.

이날 김용만이 “아이 때문에 다시 함께 사는 걸 고민하는 게 맞느냐”고 묻자, 김지연은 “제 기준으로는 같이 살지 않아도 아이를 충분히 신경 써줄 수 있다”며 “저희는 이혼 후에도 아이 문제에 있어서는 부모로서의 의무를 함께 하고 있다”고 밝혔다.

김지연은 전 남편 이세창의 재혼 사실도 언급했다. 그는 “지난번 ‘동치미’에 출연해서 이 이야기를 했더니, 댓글에는 ‘지금 아내분 기분 나쁘게 왜 전남편 이야기를 하냐’는 반응이 있었다. 하지만 현 아내 분도 제가 이야기하는 것을 허락해주셨다. 저희는 그렇게 관계가 정리된 상태”라고 말하며 서로에 대한 배려 속에서 관계가 정리됐음을 강조했다.

이어 전 남편과의 현재 관계에 대해서도 구체적으로 설명했다. 김지연은 “아이 아빠도 딸과 함께 여행을 가지만, 저는 통보만 받는다”고 말했다. 이에 최홍림이 “같이 여행 안가냐”고 묻자, 김지연은 “제가 같이 왜 가냐. 저는 같이 안 간다. 그런 부분에 대해서는 철저하다. 현재 부인이 계시니 안 된다”라고 분명히 선을 그었다.

또한 그는 “전남편이 재혼을 했기 때문에, 아무리 아이가 있다고 하더라도 사적으로 만나지 않는다. 타인의 시선에서 ’애 핑계로 만나는 거 아니야?’라고 느끼게 하고 싶지도 않다”라고 덧붙이며 자신의 원칙을 밝혔다.

김지연은 마지막으로 함소원에게 “언니도 아이보다도 두 사람의 감정인 거다. 정리가 안 된 것 같다”라고 조심스럽게 조언을 건네 눈길을 끌었다.

한편 김지연은 배우 이세창과 2003년 결혼해 10년 만에 이혼했으며, 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 이후 이세창은 2017년 13세 연하의 아크로바틱 배우 정하나와 재혼했다.

