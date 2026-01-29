“진짜 살 뺄 거예요” 랄랄, 73kg 고백 후 다이어트 선언

사진 = 랄랄 SNS 계정

유튜버 겸 방송인 랄랄이 본격적인 다이어트를 예고했다.

랄랄은 28일 자신의 SNS에 “저 진짜 살 뺄거예요. 진짜로”라는 문구와 함께 사진을 게재했다.

사진 = 랄랄 SNS 계정

사진 = 랄랄 SNS 계정

이와 함께 랄랄은 과거 바디프로필 촬영 당시의 늘씬한 몸매가 담긴 사진들을 공개하며 “먹던 닭가슴살조차도 입맛이 떨어진다”, “이때부터 지금까지 성형 1도 안함. 살에 다 파묻힌 이목구비”라는 글을 덧붙였다.

앞서 랄랄은 최근 자신의 몸무게가 73kg까지 증가했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후 수영복 사진을 공개하자 일부 누리꾼들 사이에서 ‘둘째 임신설’이 제기됐고, 이에 대해 그는 “임신 안 했으니 DM 좀 그만 보내라”며 직접 해명했다.

한편, 랄랄은 약 200만 명에 가까운 구독자를 보유한 인기 유튜버이자 방송인으로, 거침없는 입담과 독보적인 코믹 분장, ‘이명화’, ‘율’, ‘케이시’ 등 다양한 ‘부캐’ 연기로 큰 사랑을 받고 있다. 최근에는 결혼과 출산 후의 일상을 솔직하게 공유하며 공감을 얻고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]