엔플라잉 유회승 리메이크 음원 '도망가자' 발매

밴드 엔플라잉 (N.Flying) 유회승이 오늘(29일) 리메이크 음원 ‘도망가자 (Run With Me)’를 발표한다.

유회승은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘도망가자 (Run With Me)’ 음원과 스페셜 클립을 공개한다.

‘도망가자 (Run With Me)’는 2019년 발매된 선우정아의 정규 3집 ‘Serenade’의 타이틀곡이다. 유회승은 원곡에 따뜻한 음색과 섬세한 표현력을 더해 자신만의 감성으로 재해석했다. 잔잔한 어쿠스틱 기타 선율과 화려한 스트링 오케스트레이션이 곡의 분위기를 섬세하게 이끌며, 후반부로 갈수록 고조되는 드럼과 유회승의 호소력 짙은 보컬이 어우러져 깊은 울림을 선사한다.

유회승은 과거 ‘복면가왕’, ‘전부 노래 잘함’ 등 여러 프로그램에서 이 곡을 선곡해 깊은 울림을 전한 바 있다. 해당 영상은 꾸준히 온라인상에서 회자되며 사랑받았고, 많은 이들의 요청에 힘입어 실제 음원 발매로 이어졌다.

‘도망가자 (Run With Me)’를 통해 유회승은 위로와 휴식이 필요한 이들에게 잠시나마 도망칠 수 있는 휴식처가 되어 주고, ‘넌 잘하고 있다’는 메시지를 전하고자 한다. 자신의 유튜브 채널 ‘유회승’의 라디오 콘텐츠 ‘하루의 마무리’를 진행하며 오랜 시간 팬들과 서로의 하루를 나눠온 그는 이 곡이 바쁜 일상 속 따뜻한 위로가 되길 바라는 마음을 담았다.

유회승은 음반, 뮤지컬, 공연 등 다양한 분야에서 폭 넓은 장르를 소화하는 명품 보컬리스트로 자리매김했다. 매 순간 진정성을 담아 노래하는 유회승이 ‘도망가자 (Run With Me)’는 어떻게 풀어낼지 관심이 집중된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

