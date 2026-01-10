공격과 수비를 아우르는 다재다능…‘K리그2 정상급 멀티플레이어’ 김영환 영입

사진=전북현대모터스FC 제공

전북현대모터스FC가 K리그2 충북청주FC에서 주전으로 활약하며 실력을 입증한 미드필더 김영환(23)을 영입했다.

김영환은 날렵하면서도 탄탄한 체격을 바탕으로 공격형 미드필더(AMF)와 수비형 미드필더(DMF)를 두루 소화할 수 있는 멀티플레이어다.

김영환의 가장 큰 강점은 뛰어난 볼 소유 능력과 영리한 경기 운영이다.

중원에서 공을 지켜내는 능력이 탁월하며, 넓은 시야를 바탕으로 한 상황 판단력이 좋아 팀의 공-수 전환 속도를 높이는 데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 보인다.

또한 정확한 패스와 빠른 공·수 전환 능력을 갖췄으며, 적극적인 수비 가담과 인터셉트 능력 또한 뛰어나 공수 양면에서 팀에 기여할 수 있는 자원으로 평가받고 있다.

2024년 충북청주F에서 프로 데뷔한 김영환은 그해 K리그2에서 15경기 출전 1득점 1도움을 기록했고, 2025시즌에는 33경기에 출전해 3득점 2도움을 올리며 팀의 핵심 선수로 자리매김했다.

전북현대는 김영환이 기술과 활동량을 겸비한 선수로 K리그1 무대에서도 충분히 경쟁력을 발휘할 것을 기대하고 있다.

입단 소감에서 김영환은 “새로운 환경에서 도전할 수 있게 되어 설렌다. 나의 장점인 패스와 빠른 공수 전환을 통해 팀 승리에 기여하고 싶다”며 “팀에 빠르게 적응해 전북의 우승 도전에 보탬이 되는 선수가 되겠다”라고 당찬 포부를 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

