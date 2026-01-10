’피렌체’ 김민종X예지원, 개봉 나흘 만에 1만 관객 돌파

영화 ‘피렌체’가 개봉 4일 만에 1만 관객을 돌파했다.

10일 영화관입장권 통합전산망 집계 기준, 영화 ‘피렌체’가 누적관객 1만 명을 넘어섰다. 좌석판매율은 개봉일인 7일 13.7%로 동시기 개봉작 1위, 박스오피스 10위권 영화 중 3위를 기록하며 현재까지 꾸준히 상위권을 유지하고 있다. 포털사이트 평점 또한 9.20점을 기록해 관객들의 호평을 받고 있다.

영화 ‘피렌체’는 중년의 남자 석인이 상실의 끝, 젊은 시절 자신의 열정이 숨쉬던 피렌체의 햇살 아래 다시 피어나는 치유의 서사를 그린 로드무비다. 개봉 전부터 전작 ‘그대 어이가리’로 전 세계 독립영화제 56관왕을 차지한 이창열 감독의 신작으로 씨네필들의 관심을 집중시켰고 오랜만에 스크린에 복귀한 김민종과 예지원의 피렌체의 아름다움 속에 중년의 상실과 채움을 표현한 연기에 기대감 또한 높았다.

추운 날씨에도 극장을 찾아준 관객들을 위해 영화 ‘피렌체’의 감독과 배우들은 개봉주 주말 무대인사로 보답한다. 10일(토) 이창열 감독, 김민종, 예지원, 해리 벤자민 배우, 그리고 이탈리아에서 ‘피렌체’ 개봉을 축하하러 한국에 온 세라 일마즈 배우까지 참석한다. CGV용산아이파크몰, CGV강변, 롯데시네마 건대입구, 메가박스 구의이스트폴, 롯데시네마 월드타워에서 관객들을 만난다.

11일(일) 이창열 감독, 김민종, 예지원, 해리 벤자민, 세라 일마즈 배우가 CGV영등포, 롯데시네마 영등포, 메가박스 상암, 마무리로 메가박스 신촌에서 관객들을 만나 소통하며 감사하는 시간을 갖는다.

나흘간 1만 관객과 이탈리아 피렌체 동행을 떠난 영화 ‘피렌체’는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

