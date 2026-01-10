고준희, 인형 같은 미모로 시선 강탈… 완벽한 비율까지 눈길

배우 고준희, 사진 = 고준희 SNS 계정

배우 고준희가 완벽한 외모로 시선을 사로잡았다.

고준희는 10일 자신의 SNS에 “목디스크로 너무 아픈 한 주를 보내고 뒤늦게 올리는 ‘전참시’ 사진들”이라며 “리얼예능 너무 오랜만이라 떨렸다고요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 고준희 SNS 계정

사진 = 고준희 SNS 계정

공개된 사진 속 고준희는 매끈한 피부와 인형 같은 아름다움을 자랑했다. 특히 전신샷에서는 완벽한 비율로 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

앞서 고준희는 지난 3일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에 출연해 도회적 이미지 뒤 숨겨진 집순이 일상과 개그에 대한 열정을 가감 없이 공개했다.

그는 “촬영이 아니면 딱히 안 나가는 것 같다”고 솔직히 고백하며, 화려한 이미지와 달리 포인트 적립용 카드를 꼼꼼히 사용하고 카드사 포인트몰에서 가전을 비교하는 모습으로 출연진을 놀라게 하기도 했다.

한편, 고준희는 자신의 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에서도 팬들과 꾸준히 소통 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]