YK미디어플러스, IP 예능 ‘석삼플레이’ 글로벌 시장 진출

K-콘텐츠 IP 제작사 YK미디어플러스가 제작한 ‘석삼플레이(SeokSam Play)’가 글로벌 콘텐츠 플랫폼과 계약을 체결하며 해외 시청자들에게 본격적으로 선보인다고 9일 밝혔다.

‘석삼플레이’는 ‘런닝맨’을 통해 글로벌 인지도를 확보한 지석진과 전소민, 배우 이상엽, 그리고 예능 대세 이미주가 함께하는 여행 버라이어티 프로그램이다. 제작진에게 받은 경비 50만 원으로 5개 도시를 여행하며 각 도시에서 주어지는 세 가지 미션에 도전해 경비를 불려 나가는 여행 미션 포맷으로 참가자들은 세 차례 경비 증감 게임을 통해 해외여행 버킷리스트에 도전한다. 성공 시 경비가 2배로 늘어나고 실패 시 절반으로 줄어드는 극단적인 룰 속에서 예측 불가의 여정이 펼쳐진다.

석삼플레이는 2025년 8월부터 10월까지 웨이브(Wavve)를 통해 선공개되었으며 공개 기간 동안 웹 예능 부문 ‘신규 유료 가입자 수 1위’를 기록하며 경쟁력을 입증했다. 또한 지석진의 유튜브 채널 ‘지편한세상’에도 업로드 되어 누적 조회수 541만 회를 넘기며, OTT를 넘어 유튜브에서도 꾸준히 인기를 이어가고 있다는 것이 제작사 측 설명이다.

또한, 본 콘텐츠는 해외 전문 콘텐츠 배급사 리안컨텐츠와의 협업으로 국내외 한류 콘텐츠 유통을 선도하고 있는 IMX를 통해 일본과 인도 지역에서 아마존 프라임 비디오 내 ‘Channel K’로 공개될 예정이다. 이와 함께 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 미국 전역은 물론 남미 지역까지 순차적으로 선보이며 해외 시청자층을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

한편, 제작사 와이케이미디어플러스는 지난 방송을 30분 분량의 파일럿 성격을 가진 ‘석삼플레이 더 비기닝’으로 정의하고 2026년 상반기 60분 포맷으로 확장된 ‘석삼플레이 시즌1’ 제작 준비에 돌입했다. 다양한 여행지와 스페셜 게스트 출연으로 더욱 완성도 높은 콘텐츠로 선보일 계획이다. 이번 시즌1은 방송사·OTT·유튜브·해외 플랫폼까지 아우르는 멀티 편성 전략으로 기획되고 있다.

