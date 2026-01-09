태연, SM과 19년 동행 계속…재계약 완료 “또 함께 하게 돼 기뻐”

소녀시대 태연이 SM엔터테인먼트와 19년 동행을 이어간다.

태연은 지난 2007년 K팝 레전드 걸그룹 소녀시대의 멤버로 데뷔, 2015년부터는 본격 솔로 데뷔에 나서며 많은 사랑을 받은 독보적 보컬리스트로 이러한 19년간의 여정을 지원하고 동행해 온 SM과 재계약을 체결하며 깊은 신뢰를 다시 한번 확인했다.

특히 ‘I’(아이), ‘Why’(와이), ‘사계 (Four Seasons)’, ‘불티 (Spark)’, ‘INVU’(아이앤비유), ‘To. X’(투엑스) 등 다양한 히트곡을 탄생시키며 음원, 음반 모두 히트 행진을 펼친 것은 물론 최근에는 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범 ‘Panorama : The Best of TAEYEON’(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)을 선보이고 그간의 음악 여정을 뜻깊게 기념한 바 있어, 앞으로의 활동에도 기대가 모인다.

SM은 “SM의 소중한 아티스트 태연과 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 유대감을 기반으로 또 한 번 함께하게 되어 기쁘다. 앞으로도 태연이 글로벌한 아티스트로 더욱 빛날 수 있도록 다방면으로 지원하겠다”고 전했다.

