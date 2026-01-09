‘드림캐쳐 시연 밴드’ 크록티칼, 4人 4色 콘셉트 포토…데뷔 카운트다운 D-6

혼성 록밴드 크록티칼(ChRocktikal)이 밴드씬에 새로운 지평을 연다.

크록티칼은 최근 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘We break, you awake(위 브레이크, 유 어웨이크)’의 개인 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 이미지 속 크록티칼은 첫 번째 콘셉트 포토와는 또 다른 매력을 전하며 데뷔 기대감을 높였다. 이들은 올블랙 착장으로 시크한 스트리트 무드를 뽐내며 시선을 사로잡는 것은 물론, 레드 컬러로 포인트를 준 레더 스타일링으로 절제된 카리스마까지 발산했다.

단체 콘셉트 포토에서는 크록티칼의 뚜렷한 팀 컬러가 엿보인다. 이들은 나란히 앉아 화기애애한 분위기를 자아내며 남다른 팀워크를 예고하는가 하면, 각자의 포지션에 서서 개성 넘치는 밴드의 모습을 완성, 음악을 향한 궁금증까지 자극하고 있다.

드림캐쳐 메인 보컬 시연을 주축 삼아 탄생한 크록티칼은 베이시스트 이준영과 드러머 제관우, 프로듀서 겸 기타리스트 이원석까지 실력파 멤버로 구성된 4인조 혼성 록밴드다. 이들은 풍부한 경험을 통해 쌓아 올린 내공을 여실히 발휘하며 음악적 시너지를 극대화할 전망이다.

콘셉트 포토를 통해 무궁무진한 매력을 발산하며 데뷔를 향한 설렘을 최고조로 끌어올리고 있는 크록티칼. 밴드라는 새로운 도전으로 첫발을 내디딜 이들이 어떤 음악으로 리스너를 찾을지 주목된다.

크록티칼의 정규 1집 ‘We break, you awake’는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

