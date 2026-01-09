씨엔블루, 7개 지역 아이튠즈 차트 3개 부문 1위…‘3LOGY’ 글로벌 흥행 신호탄

밴드 씨엔블루가 글로벌 차트 정주행을 시작했다.

씨엔블루는 지난 7일 발매한 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)로 8일 기준 캄보디아∙인도네시아∙말레이시아∙싱가포르∙태국∙대만∙홍콩 등 7개 지역 아이튠즈 톱 앨범∙POP앨범∙KPOP앨범 세 개 차트에서 1위를 차지하며 흥행 신호탄을 쏘아 올렸다.

또 뉴질랜드∙베트남∙일본에서 KPOP앨범 차트 1위, 베트남∙일본∙멕시코에서 POP앨범 차트 톱 3, 베트남∙멕시코에서 톱 앨범 차트 톱 3에 올랐고, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서도 6위에 안착하며 씨엔블루의 막강한 저력을 다시 한번 실감케 했다.

이 외에도 새해 첫날 발매해 미국 포브스에서도 집중 조명한 선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’는 아시아권 음원 차트에서도 강세를 보였다. KKBOX 한국 신곡 데일리 차트에서 싱가포르 1위, 대만 2위, 홍콩 3위를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

정규 3집 ‘3LOGY’는 세 명의 멤버가 각자의 축을 이루며, 그 균형 위에서 완성된 하나의 체계를 담은 앨범이다. 이번 앨범은 멤버들의 음악적 개성을 담은 자작곡으로 전곡을 구성한 만큼, 신곡 무대에서도 탄탄한 내공과 저력을 유감없이 발휘할 예정이다.

이렇듯 전 세계적으로 뜨거운 반응을 얻고 있는 씨엔블루는 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어간다. 오는 17~18일에는 서울에서 2026 CNBLUE LIVE ‘3LOGY’(2026 씨엔블루 라이브 ‘쓰릴로지’)를 개최해 월드 투어의 포문을 열고 글로벌 무대를 종횡무진 누빈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

