용인FC, 2006년생 ‘특급 유망주’ 공격형 미드필더 김진호 영입

프로축구 K리그2 용인FC가 2006년생 공격형 미드필더 김진호를 영입하며 중원에 젊은 에너지와 미래 자산을 동시에 더했다.
김진호는 제주 SK FC 유스(U-18) 출신이다. 고교 졸업과 동시에 프로 무대에 직행한 유망주다. 유스 시절 에이스의 상징인 등번호 10번을 달고 활약하며 전진 드리블과 득점 가담 능력을 겸비한 전천후 미드필더로 주목받았다. 공격형 미드필더를 주 포지션으로 하며, 빠른 기동성과 정교한 패스를 바탕으로 경기 흐름을 읽는 능력이 강점이다.
용인은 김진호를 즉시 전력감의 기량을 갖췄을 뿐만 아니라 중장기적으로 팀의 핵심 플레이메이커로 성장할 수 있는 자원으로 평가하고 있다. 어린 나이에도 불구하고 성숙한 경기 운영 능력과 높은 전술 이해도를 갖췄다. 감독의 다양한 전술적 요구를 유연하게 소화할 수 있다는 점에서 높은 기대를 받고 있다.
용인 구단주인 이상일 용인시장은 “김진호는 용인의 현재와 미래를 함께 그려갈 수 있는 잠재력을 지닌 선수”라며 “젊은 선수가 성장할 수 있는 환경을 만들어 구단과 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다”라고 전했다.
김진호는 “최근 많은 관심을 받고 있는 용인FC의 일원이 되어 영광”이라며 “선배들과 함께 훈련하며 빠르게 배우고 기회가 주어진다면 반드시 팀에 보탬이 되는 선수로 성장하겠다”고 각오를 전했다.
