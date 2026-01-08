페퍼저축은행, 9일 홈 흥국생명전 맞아 스폰서데이 개최

사진=페퍼저축은행 AI 페퍼스 배구단 제공

한 시즌을 함께 헤쳐가는 스폰서들과 함께 팬들에게 감사 메시지를 전한다.

여자프로배구 페퍼저축은행은 “오는 9일 광주 페퍼스타디움에서 열리는 흥국생명과의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 맞대결에서 스폰서데이를 진행한다”고 8일 밝혔다.

이번 스폰서데이는 올 시즌 동안 페퍼저축은행과 함께한 스폰서들이 참여해 다양한 이벤트 물품을 제공하며, 경기장을 찾은 팬들에게 감사의 마음을 전하는 자리로 마련됐다. 경기 중에는 관중 참여형 이벤트를 통해 즉석 경품이 제공되며, 경기 종료 후에도 추첨을 통해 다양한 선물이 증정될 예정이다.

이디야커피는 카페라떼 지류 쿠폰 200매와 이디야 쿠키 150개를 준비했다. 광주수완병원은 건강검진권 2매를 제공한다. 자운에서는 콜렌 의료온열매트와 콜렌펫 제품을 각 1개씩 증정한다. 세인트컷은 PPF 시공권 50만원 상품권 1매와 텀블러 12개를, 하이트는 하이트 선물팩 3개를 준비했다. 코오롱모터스와 MINI는 보조배터리와 레디백을 각 2개씩 제공한다. 이외에도 꽃마름의 샤브샤브 5만원 식사권 3매, 딥아이스 아이스겔 30개, 봄비야 샴푸 20개가 경품으로 마련됐다.

페퍼저축은행 관계자는 “스폰서데이를 통해 올 시즌을 함께하고 있는 파트너사와 팬들에게 감사의 마음을 전하고, 경기장을 찾은 관중들에게 즐거운 추억을 선사하고자 한다”며 “많은 팬들의 관심과 참여를 기대한다”고 전했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

