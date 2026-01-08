㈜원바이오젠, 경북 영주중학교 사이클부 지원…지역 스포츠 꿈나무 키운다

사진=㈜원바이오젠

원바이오젠(대표이사 김원일)이 경북 영주중학교 사이클부의 발전을 위해 현금 1000만 원과 의료기기·화장품 후원을 약속하며 지역 스포츠 유망주 지원에 나섰다고 8일 밝혔다.

이번 후원은 열악한 환경 속에서도 국가대표의 꿈을 향해 훈련에 매진하는 학생 선수들을 격려하고 보다 안전하고 쾌적한 훈련 여건을 조성하기 위해 마련됐다.

원바이오젠은 훈련 지원금 명목으로 현금 1000만 원을 전달했으며 사이클 종목 특성을 고려해 자사 핵심 제품 지원을 약속했다. 의료기기 부문에서는 낙차 사고나 찰과상이 잦은 선수들을 위해 상처 회복을 돕는 창상피복재를 지원할 계획이다. 해당 제품은 상처 부위의 습윤 환경을 유지해 회복을 촉진하고 흉터를 최소화하는 데 도움을 주는 것이 특징이다.

또한 장시간 야외 훈련으로 자외선과 외부 자극에 노출되는 선수들의 피부 보호를 위해 고기능성 더마코스메틱 화장품도 함께 지원할 예정이다. 이는 피부 장벽 강화와 진정 효과에 중점을 둔 제품으로, 선수들의 컨디션 관리에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

김유경 영주중학교 교장은 “지역을 대표하는 기업의 따뜻한 관심과 후원에 깊이 감사드린다”며 “선수들이 지역 사회의 응원을 힘 삼아 건강하게 성장할 수 있도록 학교 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다. 김은희 코치 역시 “사이클 선수들에게 상처 관리와 피부 보호는 경기력과 직결되는 중요한 요소”라며 “이번 후원이 훈련 환경 개선에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

김원일 대표는 “미래 스포츠 인재들이 부상 걱정 없이 훈련에 전념하길 바란다”며 “앞으로도 원바이오젠은 바이오 기술력을 바탕으로 지역 사회와 함께하는 ESG 경영과 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 강조했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]