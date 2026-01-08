새해 첫 고양이 박람회… ‘가낳지모 캣페어 윈터’ 16일 개막

2026 가낳지모 캣페어 윈터 포스터. 메쎄이상 제공

고양이 전문 박람회 ‘2026 가낳지모 캣페어 윈터’가 오는 16~18일 서울 강남 코엑스에서 열린다.

한국펫사료협회가 주최하고 메쎄이상이 주관하는 이번 행사는 오리젠, 로우즈, 퓨어비타, 아카나 등 160개 이상 업체 및 브랜드가 참여한다. 고양이 사료와 간식, 모래, 장난감, 캣타워 등 반려용품에 더해 고양이를 주제로 한 예술품도 만날 수 있다.

이번 행사는 반려묘 건강에 대한 전문적 정보를 얻을 수 있는 수의사 세미나가 진행된다. 로얄캐닌 곽영화 수의사의 ‘건강한 노화를 위한 반려묘 영양 관리’, 24시센트럴동물메디컬센터 김효진 수의사의 ‘반려묘 응급처치법’ 및 ‘올바른 놀이법’, 이비치동물치과병원 김춘근 원장의 ‘반려묘 구강질환’, 인천SKY동물메디컬센터 윤한병 센터장의 ‘고양이 양치법’이다.

반려묘 굿즈 및 수제 간식 클래스도 마련됐다. 도도해 ‘도자기 키링 만들기’와 ‘식기 페인팅’, 늘그렇듯공방 ‘글라스아트 조명 만들기’, 펫크닉 ‘고양이 화식 만들기’, 문혜담 펫푸드 ‘고양이 케이크 만들기’다.

이번 행사는 다양한 증정 및 특가 이벤트도 방문객을 기다리고 있다. 우선 후디스펫, 하림펫푸드, 인디고&헥사, 아이누, 본아페티의 사료 및 영양제 샘플 10종을 선착순 무료 증정한다.

고양이를 주제로 한 예술 전시와 참여형 프로그램을 통해 애묘인 문화를 깊이 있게 조명하는 시간도 준비됐다. 정하경 작가의 ‘묘한 아티스트 기획전’이 대표적. 정 작가는 고양이 발과 표정 등을 모티브로 한 한국화 작업을 이어오며, ‘묘희, 묘설’이라는 슬로건 아래 묘한 기쁨과 행복의 이야기를 작품으로 표현했다.

관람객이 직접 참여하는 ‘고양이 우체국’도 운영된다. 관람객은 반려묘 또는 세상의 모든 고양이에게 전하고 싶은 메시지를 작성해 전시장 내 공간에 게시할 수 있다.

이번 행사는 가낳지모 앱을 통해 참가 브랜드 라인업과 부스 배치도, 현장 이벤트 정보를 확인할 수 있다. 할인 및 증정 쿠폰 다운로드, 샘플링 교환권, 럭키드로우 응모권, 부대행사 티켓 구매도 이용 가능하다.

관람 시간은 오전 10부터 오후 6시까지이며, 관람을 위해서는 사전등록 또는 현장등록이 필요하다. 오는 15일까지 가낳지모 앱 또는 홈페이지를 통해 사전 등록 시 사흘간 무료 관람이 가능하다. 현장 매표 시 고등학생 이상 성인 기준 입장료는 1만원.

박재림 기자 jamie@segye.com

