펜더(FMIC), 신임 최고 경영자(CEO) 임명

펜더 뮤직(Fender Musical Instruments Corporation, 이하 FMIC)은 어제 밤 (미국 태평양 시간 1월 6일 오전 9시) 이사회에서 에드워드 “버드” 콜(Edward “Bud” Cole, 이하 콜)을 최고 경영자(CEO) 겸 FMIC 이사회 이사로 임명한다고 발표했다.

콜 신임 CEO는 2026년 1월 19일부로 CEO 내정자로, 2026년 2월 16일부터는 공식 CEO로 임명되어 지난 10년간 회사의 획기적 성장과 혁신을 주도하고 이제는 은퇴를 앞둔 앤디 무니(Andy Mooney)의 뒤를 이을 예정이다.

콜 신임 CEO는 수십 년간 전 세계 곳곳에서 소비재, 라이프스타일, 럭셔리 및 FMCG 브랜드 전반에 걸쳐 쌓아온 커리어를 밑거름으로 현재 펜더 아시아 태평양(APAC) 사장을 맡고 있다. FMIC에서 그는 지난 10년동안 회사의 가장 중요한 성장 전략들을 세워 APAC 지역 내 14개국에 걸쳐 펜더의 비즈니스 확장을 주도했다.

영어와 일본어를 모두 구사하는 전문 글로벌 경영자인 콜 신임 CEO는 도쿄에 펜더 APAC 지역 본사를 출범하고, 일본 내 전면적인 비즈니스 및 운영 역량을 구축했으며, 호주에서 탄탄한 딜러 직영 체제를 마련하여 효율성, 브랜드 관리, 유통 실적을 크게 증대하고, 전자상거래를 통한 DTC(Direct-to-Consumer) 역량 개발과 해당 지역 전반에 걸친 장기적 성장 전략 추진했다. 또한 중국 본토와 한국으로 펜더 비즈니스를 확장하는 등 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 펜더의 입지 강화에 핵심적인 역할을 수행해오고 있다.

콜 신임 CEO는 세계 최초 오프라인 펜더 매장의 선봉장 역할을 맡으며 새로운 체험을 통해 소비자 몰입도를 재정의하는 펜더 플래그십 체험형 리테일 스토어를 도쿄 하라주쿠에 설립하기도 했다. 또한 APAC 지역 전반에 걸쳐 탄탄한 아티스트 생태계를 발전시키고, 일본에서 제작한 다양한 제품을 출시하는 등 글로벌 시장에서 두각을 드러내며 아시아 태평양 지역에서 펜더의 문화적 영향력과 신뢰도를 강화하는 등 성공적인 제품 혁신을 이끌었다.

콜 신임 CEO는 FMIC에 입사하기 전 페르노리카, LVMH, QVC, 랄프 로렌 등 여러 세계적 라이프스타일, 럭셔리 및 소비재 브랜드에서의 고위 경영직을 역임하며 국제 시장 전반에 걸쳐 사업 확장, 브랜드 개발, 지역 전략을 선도했다. 60여 개 국가에서 업무를 수행하며 선구적인 리더십을 선보인 그는 수십 년간 세계적인 브랜드를 대규모로 구축하고 관리하며 쌓은 커리어를 통해 글로벌한 관점을 형성했다.

FMIC 이사회 의장 마크 후쿠나가(Mark Fukunaga)는 “콜은 조직에서 가장 영향력 있는 리더로 손꼽힌다. 그는 펜더 브랜드, 펜더를 연주하는 전 세계 고객들, 우리 회사를 미래로 나아가도록 하기 위한 상업적, 운영적 기반에 대한 이해의 깊이가 남다르다. 팀 빌딩, 시장 확장, 전 세계적인 펜더의 입지 강화에서 콜이 쌓은 실적을 보면 차세대 성장을 이끌 독보적인 자격을 갖춘 적임자임을 알 수 있다”라고 설명하면서, “지난 10년간 보여준 탁월한 리더십과 회사 발전에 크게 이바지한 앤디 무니 CEO에게 이사회를 대표하여 감사의 말씀을 전한다”라고 덧붙였다.

앤디 무니 CEO는 2015년에 펜더에 입사한 이후로 회사 규모를 두 배 이상 키웠고, 악기 분야에서 펜더의 세계적인 영향력을 확대했다. 무니는 펜더에서 제품 및 마케팅 혁신을 앞장서 외치며 펜더가 구독 기반 디지털 소프트웨어 시장에 성공적으로 진입하도록 이끌었다.

앤디 무니는 “펜더에서의 리더 역할은 제 커리어의 하이라이트”라면서, “전 세계 곳곳에서 활약하는 펜더 팀의 창의성과 헌신에 깊이 감사드리며, 우리가 함께 이룬 성과가 자랑스럽다. 버드에게 배턴을 넘겨주게 되어 기쁘고 버드의 리더십과 함께 펜더가 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 연주자들에게 영감을 줄 것이라 확신한다”고 언급했다.

평생 음악가로 살아온 콜이 십 대 시절에 처음 산 일렉트릭 기타는 펜더 1969 씬라인 텔레케스터 (Fender Made-in-Japan 1969 Thinline® Telecaster®) 리이슈 모델로, 지금도 그 기타를 연주하고 있다. 콜이 펜더의 유산, 그리고 아티스트 커뮤니티와 맺고 있는 개인적인 유대감은 버드가 생각하는 리더십에 큰 영향을 미쳤다.

에드워드 “버드” 콜 신임 CEO는 “펜더를 이끄는 건 제 일생일대의 영광”이라면서, “이 브랜드는 어린 시절부터 제 삶의 일부였으며, 저는 처음 기타를 잡는 초보자부터 현재와 미래의 사운드를 만들어가는 아티스트에 이르기까지 펜더가 모든 연주자에게 계속해서 힘이 되는 존재가 되도록 최선을 다할 것이다. 우리는 전 세계 곳곳의 팀, 파트너, 충성 고객이 모인 플레이어 커뮤니티와 함께 펜더 역사의 다음 시대를 써 내려갈 것”이라고 다짐했다.

콜의 CEO 임명은 펜더가 계속해서 글로벌 입지를 확장하고, 플레이어들에 대한 헌신적 노력을 강화하며, 전 세계적으로 음악의 미래를 만들어가는 과정에서 새로운 장이 시작되는 이정표가 될 것이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

