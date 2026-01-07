베트맨, 새해 첫 건전화 캠페인 ‘건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기’ 전개

사진=베트맨 제공

‘스포츠토토 건전하게 이용하고 푸짐한 경품도 받아 가세요!’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 공식 인터넷 발매사이트 베트맨은 “2026년 1월 건전화 캠페인인 ‘건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기’ 이벤트를 오는 31일까지 진행한다”고 7일 밝혔다.

스포츠토토에서는 고객들이 체육진흥투표권을 더욱 건전하게 이용할 수 있도록 베트맨을 통해 매월 ‘건전화 이벤트’를 기획해 제공하고 있다. 베트맨 이벤트 페이지에 접속해 로그인 후 ‘건전구매 바로알기’ 버튼을 이용한 건전화 영상 시청과 세 가지 ‘건전화 프로그램’을 모두 완료하면 캠페인 응모가 자동으로 완료된다.

먼저 ‘건전구매 바로알기’는 스포츠토토에 대한 올바른 구매 방법을 익히고, 건전하게 즐기는 방법 등을 안내하는 동영상이다. 해당 동영상을 시청하거나 다운로드하면 벳볼 500개(1인 1회)가 지급된다. 바탕화면에 이미지를 다운로드하는 경우에도 동일한 혜택이 제공된다.

이어 세 가지로 구성된 건전화 프로그램은 ‘셀프 진단평가’와 ‘셀프 구매계획’, ‘셀프 휴식계획’으로 나뉘어 있다. 각각의 프로그램에 한 번씩 참여를 완료하면 된다.

‘셀프 진단평가’란 회원 스스로 자신의 게임 성향을 진단해 게임 몰입도를 점검할 수 있는 프로그램이며 ‘셀프 구매계획’은 과도한 몰입으로 인한 부작용을 예방하기 위해 스스로 한 주 동안 구매 한도와 횟수를 미리 설정하는 시스템이다. 마지막 ‘셀프 휴식계획’은 스스로 스포츠토토 구매 휴식기를 약속하고 쉬어 가는 캠페인이다.

‘건전구매 바로알기’와 세 가지 ‘건전화 프로그램’을 완료한 참여자들은 이번 이벤트에 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 배달의 민족 상품권 3만원권(30명)과 올리브영 상품권 1만원권(120명), CU 편의점 금액권 5000원권(150명)을 증정한다. 더불어 이벤트 참여자 전원에게는 1인 1회에 한 해 베트맨 사이트 내의 다양한 경품 응모가 가능한 벳볼 500개도 지급된다.

한편 이번 이벤트는 오는 31일까지 참여할 수 있으며, 당첨자는 2월3일에 공지 된다. 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

