[SW포토]2026 밀라노 코르티나 동계올림픽대회 격려금 전달

이수경 선수단장(앞줄 오른쪽)이 7일 진천국가대표선수촌 챔피언 하우스에서 열린 2026 밀라노코르티나 동계올림픽대회 D-30 미디어데이 행사에서 유승민 대한체육회 회장에게 격려금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]